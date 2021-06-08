Peugeot 2008 с новым мотором и автоматом: объявлены рублевые цены

Также для Peugeot 2008 GT предусмотрены система автоматического экстренного торможения с функцией предупреждения водителя о риске столкновения с впереди идущим автомобилем, пешеходом или велосипедистом, которая снижает скорость во избежание ДТП или для уменьшения его последствий. Система активируется при движении машины и реагирует на следующие объекты: до 60 километров в час она распознает пешеходов, до 80 километров в час — неподвижное транспортное средство или велосипедиста, а движущийся автомобиль — на скорости от 10 до 85 километров в час (при наличии только камеры) либо до 140 километров в час, если есть и камеры, и радар.