Peugeot 2008 с новым мотором и автоматом: объявлены рублевые цены

Российский офис Peugeot
объявил о начале приема заказов на новую модификацию кроссовера 2008 с 150-сильным двигателем семейства PureTech и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Эта версия станет самой мощной в линейке, так как до этого 2008-й можно было купить только со 100- либо 130-сильными агрегатами. Новинка доступна в исполнении GT и стоит от 2 229 000 рублей. Для сравнения, вариант с базовым агрегатом 1.2 на 100 лошадиных сил обойдется в 1 669 000 рублей.
Peugeot 2008
со 150-сильным мотором стал самым динамичным в линейке: с места до 100 километров в час он разгоняется за 8,7 секунды. Расход в смешанном цикле составляет 6,1 литра на 100 километров. В комплектации GT кроссовер укомплектован адаптивным круиз-контролем с функцией Stop&Go: система управляет торможением до полной остановки автомобиля и активирует движение при продолжительности остановки менее трех секунд. Для продолжения движения по прошествии трех секунд необходимо нажать на педаль акселератора или на кнопку переключателя на руле.
Также для Peugeot 2008 GT предусмотрены система автоматического экстренного торможения с функцией предупреждения водителя о риске столкновения с впереди идущим автомобилем, пешеходом или велосипедистом, которая снижает скорость во избежание ДТП или для уменьшения его последствий. Система активируется при движении машины и реагирует на следующие объекты: до 60 километров в час она распознает пешеходов, до 80 километров в час — неподвижное транспортное средство или велосипедиста, а движущийся автомобиль — на скорости от 10 до 85 километров в час (при наличии только камеры) либо до 140 километров в час, если есть и камеры, и радар.
Также доступна функция удержания автомобиля в центре полосы движения, которая работает при помощи камеры, расположенной над лобовым стеклом — она отслеживает линии дорожной разметки и обочину дороги. Еще одна полезная система — помощник при параллельной и перпендикулярной парковке.
С января по май 2021 года в России реализовали почти 3222 новых автомобиля Peugeot, только 89 из которых — модель 2008. Для сравнения, более крупные кроссоверы 3008 и 5008 разошлись в количестве 263 и 150 штук соответственно.