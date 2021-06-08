Пять простых правил: как продлить жизнь двигателю

Современные атмосферные двигатели в автомобилях изнашиваются быстрее прежних, чему есть немало причин. По словам экспертов, чаще всего моторы умирают из-за появляющихся в них задиров. Последние, в свою очередь, возникают при трении поверхностей без зазора, в результате чего прекращается поступление смазки.

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Дальнейшее движение приведет к микросвариваниям выступающих элементов микронеровностей, а в итоге – разрушению поршня, шатуна, блока цилиндров и, возможно, коленвала. Раннему образованию задиров способствует перегрев двигателя, большая нагрузка на холодный мотор, плохая смазка поршень-цилиндр, а также экономия производителя на установке подающих масло форсунок, пишет "За рулем".

Однако отсрочить преждевременную смерть двигателя можно. Главное – соблюдать несколько простых правил:

следить за температурным режимом, не допуская перегрева;

после холодного пуска немного прогревать двигатель, после чего двигаться без больших нагрузок вплоть до полного прогрева;

следить за исправностью каталитического нейтрализатора;

применять качественное топливо и высококачественное масло;

использовать качественные воздушные фильтры и своевременно их менять.