Apple ведёт переговоры с китайскими фирмами CATL и BYD

Представители Apple ведут переговоры с китайскими фирмами CATL и BYD . Основной повесткой дня являются поставки тяговых АКБ. Из этого следует, что Apple серьёзно планирует создать собственный электрокар.

Фото: car.ru car.ru

Американским производителем потребительской электроники было выдвинуто главное условие для сотрудничества. Речь идёт о создании мощностей для выпуска аккумуляторных батарей на территории Соединённых Штатов.

По всей видимости, это нужно для того, чтобы компании Apple, которая отличается щепетильностью в вопросе качества, было легче осуществлять контроль соответствия продукции существующим стандартам.

CATL является крупнейшим поставщиком аккумуляторов для различных мировых автобрендов, включая также Tesla . Компания не хочет осуществлять строительство завода на территории США по причине напряжённых отношений Пекина с Вашингтоном. При этом для такого масштабного мероприятия требуются огромные инвестиции.