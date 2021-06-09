Apple ведёт переговоры с китайскими фирмами CATL и BYD

Представители Apple ведут переговоры с китайскими фирмами CATL и BYD. Основной повесткой дня являются поставки тяговых АКБ. Из этого следует, что Apple серьёзно планирует создать собственный электрокар.
Фото: car.rucar.ru
Американским производителем потребительской электроники было выдвинуто главное условие для сотрудничества. Речь идёт о создании мощностей для выпуска аккумуляторных батарей на территории Соединённых Штатов.
По всей видимости, это нужно для того, чтобы компании Apple, которая отличается щепетильностью в вопросе качества, было легче осуществлять контроль соответствия продукции существующим стандартам.
CATL является крупнейшим поставщиком аккумуляторов для различных мировых автобрендов, включая также Tesla. Компания не хочет осуществлять строительство завода на территории США по причине напряжённых отношений Пекина с Вашингтоном. При этом для такого масштабного мероприятия требуются огромные инвестиции.
Компании CATL, BYD и Apple пока не стали комментировать информацию о проводимых переговорах.