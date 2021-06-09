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Opel анонсировал новое семейство Astra

Autorating.ruиещё 2
5 часов назад
В ближайшие месяцы компания Opel представит шестое поколение семейства Astra, ну а сегодня иллюстрациями некоторых элементов дизайна и салона стартовала pr-кампания предвещающая скорый дебют седанов и универсалов новой генерации.
Opel анонсировал новое семейство Astra
Фото: Opel Opel
В Астре получит продолжение новая дизайн концепция передка Opel Vizor, объединяющая решётку радиатора со светотехникой, адаптивные светодиодные фары IntelliLux LED тут будут напоминать о свежем концепте Manta GSe ElektroMOD, ну или о новой электро-Мокке. Применит Opel и ещё один тренд последних лет — буквенное написание модели расположенное по центру на крышке багажника.
Opel
Центральную панель в салоне возглавит сдвоенный модуль из пары широкоформатных дисплеев, первый выведет на экран показание приборов, второй отобразит медиа-контент и основные настройки, под центральным тачкрином разместят набор рольных клавиш для управления климатом, а правый модуль кнопок на руле отдадут на откуп управления настройками адаптивного круиз контроля, который, судя по пиктограммам, умеет держать заданную скорость, дистанцию, полосу движения и мониторить параллельный траффик.
Новая Астра водрузится на тележку EMP2 и породнится силовыми установками со новым Peugeot 308, т.е. можно ожидать турботройки семейства Puretech, подзаряжаемые гибриды, и полностью электрифицированную модификацию Astra-e, но её появление запланировано только на 2024 год.
Бортжурнал,Peugeot 308,Peugeot,Opel,
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