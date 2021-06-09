Opel анонсировал новое семейство Astra

Центральную панель в салоне возглавит сдвоенный модуль из пары широкоформатных дисплеев, первый выведет на экран показание приборов, второй отобразит медиа-контент и основные настройки, под центральным тачкрином разместят набор рольных клавиш для управления климатом, а правый модуль кнопок на руле отдадут на откуп управления настройками адаптивного круиз контроля, который, судя по пиктограммам, умеет держать заданную скорость, дистанцию, полосу движения и мониторить параллельный траффик.