Opel анонсировал новое семейство Astra

В Астре получит продолжение новая дизайн концепция передка Opel Vizor
, объединяющая решётку радиатора со светотехникой, адаптивные светодиодные фары IntelliLux LED тут будут напоминать о свежем концепте Manta GSe ElektroMOD, ну или о новой электро-Мокке
. Применит Opel и ещё один тренд последних лет — буквенное написание модели расположенное по центру на крышке багажника.
Центральную панель в салоне возглавит сдвоенный модуль из пары широкоформатных дисплеев, первый выведет на экран показание приборов, второй отобразит медиа-контент и основные настройки, под центральным тачкрином разместят набор рольных клавиш для управления климатом, а правый модуль кнопок на руле отдадут на откуп управления настройками адаптивного круиз контроля, который, судя по пиктограммам, умеет держать заданную скорость, дистанцию, полосу движения и мониторить параллельный траффик.