Объявлены цены на обновленные BMW X3 и X4 для России

Компания BMW представила обновленные X3 и X4 и объявила цены для российского рынка. Оба кроссовера слегка изменились внешне, хотя и не получили гигантских «ноздрей» радиаторной решетки, а список стандартного оборудования пополнился светодиодной оптикой для X3 и матричной — для X4. Обе новинки доступны для заказа в России с бензиновыми и дизельными моторами, а также в «заряженной» М-версии. Цены на X3 стартуют от 4 340 000 рублей, а на X4 — от 4 660 000 рублей.

Фото: © BMW © BMW

Узнать обновленные X3 и X4 можно по зауженной передней оптике (ее высота уменьшилась на сантиметр), иному дизайну бамперов, увеличенным патрубкам выпускной системы, задним фонарям с черной окантовкой и более узким рисунком световых элементов, а также по модернизированной радиаторной решетке, которая лишь немного увеличилась в размерах. В стандартном исполнении экстерьера xLine кроссоверы получили дополнительную защиту в районе переднего и заднего бамперов.

BMW

Оба кроссовера за доплату можно заказать с лазерно-люминофорными фарами с дальностью освещения до 650 метров, а также выбрать варианты цветов кузова из линейки BMW Individual, включая оттенки c «морозным» эффектом.

В салоне используются новые материалы отделки. В начальном уровне оснащения X3 и X4 предложены с 5,1-дюймовым информационным дисплеем и 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы. В более продвинутых комплектациях предусмотрены цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и основной центральный экран того же размера. Проекционный дисплей устанавливается опционально.

В гамму двигателей входит бензиновая «турбочетверка» объемом два литра в двух вариантах форсировки: 184 лошадиные силы для модификации xDrive20i и 249 сил для xDrive30i. Линейка дизелей представлена агрегатами с отдачей 190 и 249 лошадиных сил. M-версия комплектуется 387-сильной рядной «шестеркой». Вне зависимости от модификации кроссоверы оснащены восьмидиапазонным автоматом и системой полного привода.