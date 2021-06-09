Lada Niva Travel и Renault Duster: сравниваем экстерьер, оснащение и проходимость

Известная многим Cnevrolet Niva канула в прошлое, вместо неё на рынке появилась Lada Niva Travel. В ходе модернизации автомобиль получил новый капот, крылья, обвес из пластика и шноркель. В результате модель выглядит по-новому и даже претендует на статус современного. Что касается Renault Duster
, этот автомобиль не так давно пережил смену поколения. Производитель удлинил кузов на 15 см, установил свежую решетку радиатора, фары и задние фонари. Из конструкции исчезли выступающие колесные арки. Понять, что перед нами именно новый Renault Duster, не так просто. Для этого нужно присматриваться к деталям внешнего вида. Для того чтобы опознать Niva Travel, достаточно одного взгляда - внешний вид этого автомобиля прямо бросается в глаза. И в автомобильном потоке больше внимания к себе привлекает именно представитель Lada.