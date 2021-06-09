Lada Niva Travel и Renault Duster: сравниваем экстерьер, оснащение и проходимость

Так получилось, что возвращение Lada Niva на автомобильный рынок практически совпало с появлением в дилерских центрах модернизированной версии Renault Duster. Как известно, АвтоВАЗ Renault являются активными партнерами. Такое явление на рынке дает повод провести подробное сравнение обеих моделей.

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Известная многим Cnevrolet Niva канула в прошлое, вместо неё на рынке появилась Lada Niva Travel. В ходе модернизации автомобиль получил новый капот, крылья, обвес из пластика и шноркель. В результате модель выглядит по-новому и даже претендует на статус современного. Что касается Renault Duster , этот автомобиль не так давно пережил смену поколения. Производитель удлинил кузов на 15 см, установил свежую решетку радиатора, фары и задние фонари. Из конструкции исчезли выступающие колесные арки. Понять, что перед нами именно новый Renault Duster, не так просто. Для этого нужно присматриваться к деталям внешнего вида. Для того чтобы опознать Niva Travel, достаточно одного взгляда - внешний вид этого автомобиля прямо бросается в глаза. И в автомобильном потоке больше внимания к себе привлекает именно представитель Lada.

То, что на АвтоВАЗе проделали с новой Niva , можно назвать заводским тюнингом. Дело в том, что производитель не стал затрагивать ни основные системы, ни агрегаты автомобиля. Всё это досталось модели от Chevrolet Niva . Главные инновации, которые получил отечественный внедорожник, относятся к области опций. Теперь автомобиль укомплектован не хуже многих иномарок. В обоих представленных машинах имеется кондиционер, тачскрин мультимедийной системы и камеры заднего вида.

Lada Niva Travel способна удивить своим внешним видом и салоном. Водительское кресло далеко от идеала по удобству, но сидеть в нём намного комфортней, чем в Duster. Что касается пассажирских сидений, по этому параметру выигрывает Renault Duster. Преимущества можно объяснить как минимум тем, что здесь намного больше места для ног. Объём багажника у француза составляет 428 л, а у отечественного внедорожника всего 320 л.

При сравнении автомобилей на ходу нельзя дать однозначной оценки. Lada Niva Travel оснащается 80-сильным двигателем, 5МКПП и системой полного привода. У Renault Duster в комплектации предусматривается 150-сильный турбированный мотор, механическая шестиступенчатая коробка передач и полный привод. Естественно, что динамика у второго намного выше. Объективная оценка показывает, что мотора на 80 лошадиных сил под капотом Lada Niva Travel недостаточно. На трассе, при скорости более 100 км/ч, ускоряться не хочется, а об обгоне не идет и речи.

По управляемости на асфальте Niva Travel намного уступает Duster. Однако она без проблем проезжает все неровности на дороге. Ходовую часть Duster вполне легко можно пробить до кузова. Кроссовер от Renault славится способностью проходить тяжёлые участки, но на бездорожье он однозначно уступит Lada Niva Travel.