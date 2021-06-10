Chevrolet Corvette получил «гоночную» спецверсию

Марка Chevrolet слегка освежила суперкар Corvette восьмого поколения. Как сообщает пресс-служба американской компании, с обновлением среднемоторной модели достались новые цвета кузова, спойлер и модернизированный двигатель. Кроме этого, к 2022 модельному году Chevrolet приготовила лимитированное исполнение IMSA GTLM Championship Edition, отсылающее к гоночным Chevrolet. Его тираж не превысит тысячи экземпляров.

Фото: Motor Motor

Суперкар Chevrolet Corvette 2022 модельного года обзавелась тремя новыми оттенками кузова: серым Hypersonic Grey, темно-бежевым Caffeine и оранжевым Amplify Orange Tintcoat 1. Помимо этого, задний спойлер и передний сплиттер из опционального набора Z51 Performance теперь можно установить на все версии, при этом не приобретая сам пакет.

Купе и кабриолет Corvette оснащены 6,2-литровым V8, который по-прежнему выдает 502 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента. Однако с обновлением он получил ряд доработок: модернизированную топливную систему с непосредственным впрыском, увеличенный диапазон оборотов, а также новые настройки.

Что касается спецверсии IMSA GTLM Championship Edition, то за ее основу взята топовая комплектация 3LT стандартного Corvette с пакетом Z51 Performance. Такие «Корветы» отличает особый стайлинг с желтыми либо серыми акцентами, антикрыло, желтые тормозные суппорты, особые колесные диски. Салон вторит экстерьеру: для него доступна отделка в тех же цветах, спортивные сиденья Competition Sport, а также пронумерованные таблички. Всего Chevrolet соберет тысячу таких Corvette.

Продажи обновленного Chevrolet Corvette стартуют в США 1 июля. Стоимость купе начинается от 62 195 долларов (около 4,5 миллиона рублей), включая цену доставки, кабриолета – от 69 695 долларов (5 миллионов рублей), а за спецверсию IMSA GTLM Championship Edition покупателям придется доплатить 6595 долларов (476 тысяч рублей).