Раскрыт дизайн электрического Mitsubishi Aitrek

Китайское совместное предприятие GAC Mitsubishi Motors поделилось официальным фотографиями электрокара Aitrek. Это батарейный кроссовер размером с Eclipse Cross, который представляет собой перелицованный паркетник Aion V (бренд, входящий в состав GAC). От китайского «донора» Aitrek отличается логотипами, иной оптикой и бамперами, а силовая установка у них одинаковая. В зависимости от версии электрокар проезжает на одной зарядке 500 либо 600 километров по циклу NEDC.

На опубликованных фотографиях продемонстрирована предсерийная версия Aitrek с кузовом, обтянутым нестандартной камуфляжной пленкой в сине-зеленых цветах. Сообщается, что сборку электрических кроссоверов организуют на мощностях СП GAC-Mitsubishi, а публичная премьера модели состоится на автосалоне в Чунцине 12 июня. Aitrek будет продаваться в Китае и вряд ли появится за его пределами.

GAC-Mitsubishi

В движение Mitsubishi Aitrek, как и китайский Aion V, приводит 184-сильный электромотор, установленный на передней оси, а в основе обоих кроссоверов лежит модульная платформа GEP (GAC Electric Platform). В числе общих черт электромобилей — двухэтажная светодиодная передняя оптика и выдвижные дверные ручки. Емкость батареи Aitrek не уточняется, однако известно, что Aion V может комплектоваться батареей на 60, 70 или 80 киловатт-часов.