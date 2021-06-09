В России нашли самый проблемный автомобиль на вторичном рынке

Специалисты Автокода проанализировали базу отчетов с января по май 2021 года. Помимо многочисленных ДТП и скрученного пробега, обнаруженный экспертами автомобиль находится в залоге, а на владельца заведены исполнительные делопроизводства. Самым проблемным транспортным средством в России признали черный Range Rover Sport 2008 года выпуска.

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Автоиндекс 11-летнего Range Rover Sport составляет всего 21 балл из 100. Данная оценка, основанная на истории эксплуатации, позволяет сравнивать похожие автомобили. Причин столь низкого рейтинга оказалось более чем достаточно. Во-первых, почти за 12 лет эксплуатации внедорожник сменил пять владельцев, которые неоднократно скручивали пробег. К примеру, в 2018 году автомобиль прошел 200 000 километров, а через два года этот показатель составил 150 000.

В настоящий момент Range Rover Sport находится в залоге, в связи с этим имеется запрет на регистрационные действия. На нынешнего владельца внедорожника заведены исполнительные делопроизводства Федеральной службой судебных приставов. Кроме того, автомобиль успел семь раз побывать в ДТП. Каждая авария заканчивалась ремонтными работами.

Богатый послужной список дополняют неоплаченные штрафы на сумму 49 900 рублей, а также отсутствие оригинального ПТС. Среднерыночная стоимость Range Rover Sport 2008 года составляет около 800 000 рублей. Однако данный внедорожник в перспективе обойдется потенциальному покупателю гораздо дороже.