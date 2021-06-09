Как выбрать багажник на крышу автомобиля

Автомобиль с рейлингами. Многие современные транспортные средства выпускаются с конвейера с рейлингами
, расположенными на крыше. Это специальные полозья для размещения верхнего багажника. Они также разделяются по видам - приподнятые и интегрированные. Встречаются и такие автомобили, у которых с завода не предусмотрены рейлинги, но в крыше есть места для их крепления. В таком случае автовладелец может приобрести и установить рейлинги самостоятельно, их стоимость составляет 4000 - 7000 рублей. Главное, чтобы они подходили под особенности конструкции кузова.Без рейлингов и водостоков. Но что делать владельцам тех автомобилей, у которых в конструкции не предусматриваются ни рейлинги, ни водостоки? Конструкторы сумели позаботиться и о таких транспортных средствах. Можно приобрести поперечины, которые закрепляются на краях крыши или дверных арках. Если в планах перевозить на крыше только лыжи, можно обойтись без багажника, а просто приобрести несколько магнитных креплений. Однако, использовать такие приспособления для перевозки другого груза не получится, так как они могут отрываться или проминять крышу.