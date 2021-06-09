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Как выбрать багажник на крышу автомобиля

Car.ru
6 часов назад
Если часто возникает необходимость в транспортировке габаритных грузов в автомобиле, следует обратить внимание на дополнительные приспособления в виде верхних багажников. При выборе дополнительного места для погрузки вещей следует понимать цель приобретения такого приспособления. К примеру, может возникать необходимость постоянно перевозить длинные доски или работать со стремянкой. Или же автомобилист собирается на горнолыжный курорт, отправляется в велопоход. Нельзя исключать из причин и автомобильные путешествия, так как они сопровождаются необходимостью погрузки большого количества вещей. Во всех вышеуказанных случаях пригодится разный тип верхнего багажника.
Как выбрать багажник на крышу автомобиля
Фото: Car.ruCar.ru
Багажник с креплением на водостоки. Это классический вариант верхнего багажника, который начали использовать еще в первой половине прошлого века. Подобные приспособления можно увидеть на автомобилях и сегодня. Они применяются на тех моделях, у которых предусмотрены водостоки по краям крыши. В России таких автомобилей большое количество.Такой багажник представляет собой широкую, плоскую корзину, которая поднимается на четырёх ножках над крышей. Главным преимуществом такого приспособления является небольшая стоимость - его можно приобрести за 2.000 рублей. На вторичном рынке стоимость классического верхнего багажника ещё меньше. Современное оборудование выпускается под марками "Атлант", "Дельта" и "Евродеталь". Ещё одним преимуществом подобной конструкции является универсальность. На классическом верхнем багажнике автомобилист может перевозить все подходящие по размерам и массе грузы.Заметим, что установка любого верхнего багажника подразумевает увеличение шума и расхода топлива. Кроме того, повышается центр тяжести транспортного средства. Можно немного сократить шум и расход топлива, если установить в передней части козырёк, но такой элемент очень часто привлекает внимание сотрудников ГИБДД.
Автомобиль с рейлингами. Многие современные транспортные средства выпускаются с конвейера с рейлингами, расположенными на крыше. Это специальные полозья для размещения верхнего багажника. Они также разделяются по видам - приподнятые и интегрированные. Встречаются и такие автомобили, у которых с завода не предусмотрены рейлинги, но в крыше есть места для их крепления. В таком случае автовладелец может приобрести и установить рейлинги самостоятельно, их стоимость составляет 4000 - 7000 рублей. Главное, чтобы они подходили под особенности конструкции кузова.Без рейлингов и водостоков. Но что делать владельцам тех автомобилей, у которых в конструкции не предусматриваются ни рейлинги, ни водостоки? Конструкторы сумели позаботиться и о таких транспортных средствах. Можно приобрести поперечины, которые закрепляются на краях крыши или дверных арках. Если в планах перевозить на крыше только лыжи, можно обойтись без багажника, а просто приобрести несколько магнитных креплений. Однако, использовать такие приспособления для перевозки другого груза не получится, так как они могут отрываться или проминять крышу.
При выборе багажника нужно обращать внимание не только на стоимость и способы крепления, но и на производителя, а также на отзывы других автовладельцев. Речь идёт о грузе и о безопасности всех участников дорожного движения, поэтому багажник должен фиксироваться на крыше надежно. Не стоит приобретать багажники с нарушенной геометрией, заусенцами на металле или пластике. Кроме того, при выборе следует спросить у продавца сертификат.Итог. Верхний багажник в автомобиле может понадобиться в самых разных случаях. Выбирать приспособления следует, исходя из особенностей конструкции транспортного средства.
Бортжурнал,ГИБДД,
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