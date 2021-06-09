Почему в автомобиле загорелась лампа ABS и чем это грозит?

При отказе механизма ABS некоторые водители вначале не едут в сервис, так как ранее многие машины не оснащались этой технологией. При этом езда с отказавшей ABS способна привести к ДТП.
Лампа ABS может загореться из-за сбоя в электронной системе после попадания в датчики влаги. Система спустя определенное время сама деактивирует индикатор, но ABS продолжит функционировать. Водитель, несмотря на последний фактор, все равно должен оставаться начеку, потому как вместе с лампой выключаются и прочие механизмы.
К примеру, выйти из строя могут: ассистент спуска с горы, антипробуксовочная система, помощник при срочном торможении и распределитель тормозных усилий. Если шофер не знает про прекращение их работы, он рискует переусердствовать с газом и тогда запустит транспорт в ритмический прогрессирующий занос, завершающийся обычно вылетом за пределы дорожного полотна.
Можно лишиться управления и в случае торможения на прямой, если с ABS вместе отключится опция распределения тормозных усилий. В связи с этим эксперты советуют посетить сервисный центр, так как загоревшаяся лампа ABS свидетельствует об опасности.