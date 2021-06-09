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Можно ли не отдавать документы в руки сотруднику ГИБДД при проверке

Car.ru
4 часа назад
Встретить сотрудников ГИБДД на пути - плёвое дело. Несмотря на то, что сейчас во многих городах стараются устанавливать большее количество дорожных камер, традиционные представители ведомства все еще присутствует на дорогах. Интересно, что при общении с сотрудникам ГИБДД важную роль играет манера подачи информации со стороны водителя. Если автомобилист изначально начнет показывать неуважение в сторону сотрудника, ему придется непросто в общении с ним. Как правило, сотрудники ГИБДД останавливает водителей для того, чтобы провести проверку документов, среди которых водительское удостоверение, СТС и страховой полис ОСАГО.
Можно ли не отдавать документы в руки сотруднику ГИБДД при проверке
Фото: Car.ruCar.ru
В связи с широким распространением экипажей сотрудников ГИБДД на дороге, автомобилистов интересует вполне актуальный вопрос - можно ли не передавать сотрудникам ГИБДД необходимые документы в руки во время проведения проверки? Существует несколько причин, по которым автомобилисты не горят желанием сдавать документы проверяющему инспектору. Часто можно столкнуться с ситуацией, когда инспектор забирает документы и отправляется в служебный автомобиль на непродолжительное время.Автомобилист в это время начинает переживать и под воздействием испуга вспоминает, какие нарушения он мог совершить перед остановкой. На самом деле, не во всех случаях речь идет о нарушениях со стороны водителя. Сотрудник ГИБДД относит взятые у автомобилиста документы, чтобы провести проверку на подлинность. В компьютере или планшете он вводит данные из документов и проверяет их по специальной базе, после чего возвращает автомобилисту.
В пункте 2.1 Правил дорожного движения указано, что водитель механического транспортного средства должен иметь при себе во время управления автомобилем следующие документы:
Водительское удостоверение, которое подтверждает право управления транспортным средством соответствующей категории. Если водительское удостоверение изъяли в установленном порядке, на руках должно быть временное разрешение.Регистрационные документы на автомобиль и талон о прохождении технического осмотра.Если к транспортному средству присоединён прицеп, документы должны быть и на него.
В этом же пункте документа фигурирует понятие о "передаче" необходимых документов по требованию сотрудника полиции. Это указывает на то, что автомобилист обязан отдать все запрашиваемые законом документы лично в руки сотруднику ГИБДД. Но что будет, если водитель настоит на своём и откажется предоставлять документы или отдавать их лично в руки? За это предусматривается наказание, так как отказ в передаче запрашиваемых документов расценивается в качестве нарушения. Ответственность за данный проступок предусматривается в виде штрафа в размере 500-1000 рублей. Более серьезная мера наказания представляет собой административный арест на срок до пятнадцати суток. Итог. При остановке сотрудником ГИБДД автомобилист обязан предоставить запрашиваемые документы - водительского удостоверения, СТС и страховой полис ОСАГО. В ПДД указано, что он обязан именно передать их, а значит, отдать лично в руки.
Бортжурнал,ГИБДД,
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