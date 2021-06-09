Можно ли не отдавать документы в руки сотруднику ГИБДД при проверке

В пункте 2.1 Правил дорожного движения указано, что водитель механического транспортного средства должен иметь при себе во время управления автомобилем следующие документы:

Водительское удостоверение, которое подтверждает право управления транспортным средством соответствующей категории. Если водительское удостоверение изъяли в установленном порядке, на руках должно быть временное разрешение.Регистрационные документы на автомобиль и талон о прохождении технического осмотра.Если к транспортному средству присоединён прицеп, документы должны быть и на него.