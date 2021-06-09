Можно ли не отдавать документы в руки сотруднику ГИБДД при проверке

В этом же пункте документа фигурирует понятие о "передаче" необходимых документов по требованию сотрудника полиции. Это указывает на то, что автомобилист обязан отдать все запрашиваемые законом документы лично в руки сотруднику ГИБДД
. Но что будет, если водитель настоит на своём и откажется предоставлять документы или отдавать их лично в руки? За это предусматривается наказание, так как отказ в передаче запрашиваемых документов расценивается в качестве нарушения. Ответственность за данный проступок предусматривается в виде штрафа в размере 500-1000 рублей. Более серьезная мера наказания представляет собой административный арест на срок до пятнадцати суток. Итог. При остановке сотрудником ГИБДД автомобилист обязан предоставить запрашиваемые документы - водительского удостоверения, СТС и страховой полис ОСАГО. В ПДД указано, что он обязан именно передать их, а значит, отдать лично в руки.