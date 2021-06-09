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Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой

Car.ru
2 часа назад
Наличие страхового полиса ОСАГО даёт автомобилисту гарантию в том, что он получит денежное возмещение в случае ДТП. В теории данная система должна работать стабильно и без задержек. Однако, на практике очень часто возникает нестандартная ситуация. Самый яркий пример - транспортное средство застраховано по системе ОСАГО, а страховая компания затягивает момент выплаты по уже согласованному страховому случаю, в котором определили сумму страхового возмещения. При этом представители страховой компании могут указывать разнообразные причины задержки выплат - отсутствие денежных средств, уникальность страхового случая, рассмотрение дела и прочее. Рассмотрим, как автовладельцу быстрее закрыть вопрос со страховыми выплатами.
Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой
Фото: Car.ruCar.ru
Если автомобилист на практике сталкивается с подобной ситуацией, ему следует придерживаться определённых правил:
Оставить себе копию всех документов, которые посылаются или передаются в страховую компанию, даже если они кажутся малозначительными.Общаться со страховой компанией только в письменной форме.Все документы, передаваемые страховой компании, оставлять под роспись конкретного сотрудника.
Если автомобилист намерен вступать в противоборство со страховой компанией, ему следует знать основные нормативные акты, на которые можно опираться в разбирательствах. Когда речь заходит об ОСАГО, можно выделить закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В статье 44 и 61 указанных правил определены все документы, которые следует предоставить в страховую компанию с заявлением.
Заметим, что у периода рассмотрения дела имеется ограничение сроков. В части 2 статьи 13 закона об ОСАГО указаны предельные сроки рассмотрения страховой компанией заявления потерпевшего о страховом возмещении. Данный срок составляет 30 дней с момента получения страховой компанией всех необходимых документов. Если речь идёт о КАСКО, то сроки проведения выплат должны отражаться в пунктах подписанного договора, так как они могут отличаться от нормативов ОСАГО. Данный срок отводится страховой компании для того, чтобы она успела совершить следующие действия:
Составить акт о страховом случае.Принять решение об осуществлении страховых выплат.Отправить извещение о полном или частичном отказе в страховой выплате и указать причину данного отказа.
Если страховая компания не укладывается в установленные сроки, автомобилисты чаще всего подают заявление в суд. Однако, в Сети чаще всего рекомендуют решать проблемы в досудебном порядке. Кроме того, некоторые расценивают данный шаг как обязательный к исполнению, но закон этого не требует. Законодательством установлено право прибегнуть к досудебному порядку урегулирования спора. На практике подобные действия только продлевают срок до момента получения выплат клиентом.
Самый надёжный и рациональный способ в данном случае - прямое обращение в суд. Для этого нужно уточнить дату, когда были сданы документы в страховую компанию. Кроме того, нужно обратить внимание на то, есть ли подтверждение, что данные документы были приняты страховой компанией. Если данного подтверждения нет, следует отправить все документы заново, но уже по почте. Напомним, что срок рассмотрения заявления составляет 30 дней, а его отсчёт ведётся с момента предоставления самого последнего документа. Если все формальности соблюдены, а срок невыплаты уже превысил 30 дней, следует обращаться в суд с исковым заявлением. При этом можно ссылаться на статьи 931, 1064, 1097 ГК РФ. Если судебное решение будет принято в пользу автомобилиста, оно должно вступить в силу в срок до 30 дней с момента вынесения. Если речь идёт об обжаловании, оно вступит в силу в день оглашения решения. После этого можно делать запрос в канцелярию суда о выдаче соответствующих исполнительных листов. Как только все документы будут получены, следует узнать, в каком банке открыты счета у страховой компании. На последнем этапе нужно прийти в банк, сдать исполнительный лист и написать заявление с указанием собственного банковского счёта.Итог. Наличие страхового полиса гарантирует возмещение в случае получения повреждений в ДТП. Однако, не всегда страховые компании готовы в установленный срок переводить страховые выплаты. В таком случае следует подавать иск в суд.
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