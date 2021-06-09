Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой

Наличие страхового полиса ОСАГО даёт автомобилисту гарантию в том, что он получит денежное возмещение в случае ДТП. В теории данная система должна работать стабильно и без задержек. Однако, на практике очень часто возникает нестандартная ситуация. Самый яркий пример - транспортное средство застраховано по системе ОСАГО, а страховая компания затягивает момент выплаты по уже согласованному страховому случаю, в котором определили сумму страхового возмещения. При этом представители страховой компании могут указывать разнообразные причины задержки выплат - отсутствие денежных средств, уникальность страхового случая, рассмотрение дела и прочее. Рассмотрим, как автовладельцу быстрее закрыть вопрос со страховыми выплатами.

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Если автомобилист на практике сталкивается с подобной ситуацией, ему следует придерживаться определённых правил:

Оставить себе копию всех документов, которые посылаются или передаются в страховую компанию, даже если они кажутся малозначительными.Общаться со страховой компанией только в письменной форме.Все документы, передаваемые страховой компании, оставлять под роспись конкретного сотрудника.

Если автомобилист намерен вступать в противоборство со страховой компанией, ему следует знать основные нормативные акты, на которые можно опираться в разбирательствах. Когда речь заходит об ОСАГО, можно выделить закон " Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств " и Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В статье 44 и 61 указанных правил определены все документы, которые следует предоставить в страховую компанию с заявлением.

Заметим, что у периода рассмотрения дела имеется ограничение сроков. В части 2 статьи 13 закона об ОСАГО указаны предельные сроки рассмотрения страховой компанией заявления потерпевшего о страховом возмещении. Данный срок составляет 30 дней с момента получения страховой компанией всех необходимых документов. Если речь идёт о КАСКО, то сроки проведения выплат должны отражаться в пунктах подписанного договора, так как они могут отличаться от нормативов ОСАГО . Данный срок отводится страховой компании для того, чтобы она успела совершить следующие действия:

Составить акт о страховом случае.Принять решение об осуществлении страховых выплат.Отправить извещение о полном или частичном отказе в страховой выплате и указать причину данного отказа.

Если страховая компания не укладывается в установленные сроки, автомобилисты чаще всего подают заявление в суд. Однако, в Сети чаще всего рекомендуют решать проблемы в досудебном порядке. Кроме того, некоторые расценивают данный шаг как обязательный к исполнению, но закон этого не требует. Законодательством установлено право прибегнуть к досудебному порядку урегулирования спора. На практике подобные действия только продлевают срок до момента получения выплат клиентом.