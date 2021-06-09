Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой

Самый надёжный и рациональный способ в данном случае - прямое обращение в суд. Для этого нужно уточнить дату, когда были сданы документы в страховую компанию. Кроме того, нужно обратить внимание на то, есть ли подтверждение, что данные документы были приняты страховой компанией. Если данного подтверждения нет, следует отправить все документы заново, но уже по почте. Напомним, что срок рассмотрения заявления составляет 30 дней, а его отсчёт ведётся с момента предоставления самого последнего документа. Если все формальности соблюдены, а срок невыплаты уже превысил 30 дней, следует обращаться в суд с исковым заявлением. При этом можно ссылаться на статьи 931
, 1064
, 1097 ГК РФ. Если судебное решение будет принято в пользу автомобилиста, оно должно вступить в силу в срок до 30 дней с момента вынесения. Если речь идёт об обжаловании, оно вступит в силу в день оглашения решения. После этого можно делать запрос в канцелярию суда о выдаче соответствующих исполнительных листов. Как только все документы будут получены, следует узнать, в каком банке открыты счета у страховой компании
. На последнем этапе нужно прийти в банк, сдать исполнительный лист и написать заявление с указанием собственного банковского счёта.Итог. Наличие страхового полиса гарантирует возмещение в случае получения повреждений в ДТП. Однако, не всегда страховые компании готовы в установленный срок переводить страховые выплаты. В таком случае следует подавать иск в суд.