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Lada Vesta и Lada Vesta Sport — в чем разница

Car.ruиещё 1
2 часа назад
Lada Vesta - наиболее распространенный отечественный автомобиль на дорогах России. Он успел заслужить популярность среди пользователей, так как отличается недорогой стоимостью, хорошей ремонтопригодностью и долгим сроком службы. У данной модели есть отдельная модификация - Lada Vesta Sport. За неё в дилерских центрах просят от 1 029 900 рублей. Данная сумма почти на 200 000 превышает стоимость обычного седана Lada Vesta в топовой комплектации. Однако, в случае с более дорогой версией, речь идет не только о повышенной мощности, но и о доработанной подвеске, управляемости и тормозной системе. Даже кузовные элементы у Vesta Sport отличаются от стандартной версии. Рассмотрим главные отличия Lada Vesta и Lada Vesta Sport.
Lada Vesta и Lada Vesta Sport — в чем разница
Фото: Car.ruCar.ru
Мотор. В оснащении Lada Vesta Sport предусматривается двигатель на 1,8 литра, который имеет отдачу 145 л.с. Ранее в гамме предусматривался силовой агрегат того же объема, но он устанавливался в обычной версии и имел мощность 122 л.с. Теперь для седанов его исключили из моторной линейки, поэтому самый мощный Vetsa без приставки Sport оснащается моторами 1,6 литра, мощностью 106 и 113 л.с.Казалось бы, можно пойти в любой тюнинг-центр и перепрошить стандартный мотор, установить воздушный фильтр с нулевым сопротивлением и прямоточный выхлоп. Эффект будет тот же, а в некоторых случаях даже лучше. На деле всё не так просто. Да, провести модернизацию мотора можно и колхозными методами. Однако, заводские условия позволяют реализовать это в более глобальных масштабах. Например, специалист устанавливает иные распределительные валы, перенастраивает систему изменения фаз газораспределения. В гаражных условиях подобные манипуляции просто нереальны. Поэтому только на заводе производитель может не только повысить максимальную мощность мотора, но и сохранить его ресурс и сделать тягу более равномерной.
Выхлопная система. На Lada Vesta Sport и этот узел тоже уникальный. Внешне его можно отличить лишь по сдвоенным выхлопным трубам и по звуку. Изначально выхлоп у этой версии кажется благородным. Но немного позже ощущается излишняя громкость. Но если сравнить автомобиль на треке с BMW M4 или Porsche 911, он покажется настоящим тихоней. Его можно сопоставить даже с электрокаром с нулевым шумом.Коробка передач. Изначально может показаться, что на Vesta стандартной, и на cпортивной установлена обычная 5-ступенчатая МКПП. Но это совершенно разные коробки передач. На Lada Vesta Sport устанавливают французскую трансмиссию Renault. Передачи здесь переключается более чётко, а рычаг может терпеть даже грубое обращение.Подвеска. Именно с этого параметра стоило начинать обзор Lada Vesta Sport, так как он является основополагающим. Шасси у этого автомобиля специалисты не просто перенастроили, они его полностью переделали. Поэтому при посещении сервиса многие удивляются, что ступицы колес здесь оригинальные и их нельзя взять от обычной версии Vesta. Что касается управляемости, даже стандартная Lada Vesta ведёт себя на дороге спокойно, но в спортивной версии улучшили многие факторы. Специалисты расширили колею и в передней, и в задней части. А это уже говорит о полностью измененной геометрии кузова.
Внешний вид. Модернизация подвески подтолкнула конструкторов на переработку дизайна кузова. Дизайнеры в этот раз начали оформлять внешний вид не с шильдиков и не с антикрыла, а с передних крыльев, которые соответствуют ширине колеи. На первый взгляд нельзя заметить, но Lada Vesta Sport крылья и пороги оригинальные.Тормоза. В данном автомобиле установлена отечественная тормозная система собственной разработки Lada Sport. От стандартного комплекта она отличается увеличенными передними дисками и более крупными колодками. Такого значения хватает для установленного в автомобиле мотора. Если бы агрегат был немного мощнее, тогда к тормозам возникало много вопросов.Система стабилизации. Это система в автомобиле на самом деле предусмотрена, хотя о ней почти никто не догадывается. Страхующая электроника в Lada Vesta Sport настроена очень современно. К примеру, во многих именитых спорткарах предусматривается три режима работы системы стабилизации - включена, выключена и выключена путем удаление предохранителя. В Lada Vesta Sport система стабилизации имеет два режима - выключена условно и выключена совсем. Когда система работает, её почти не замечаешь, но если её деактивировать, можно будет ощутить в движении необычный эффект - снижение скорости прохождения круга. Дело в том, что основной задачей электроники здесь является не ограничение водителя, а имитация блокировки межколесного дифференциала. С такой функцией система стабилизации справляется на 100%.Итог. Lada Vesta и Lada vesta Sport - два абсолютно разных автомобиля, хотя многим они могут показаться совершенно одинаковыми. Спортивная версия имеет оригинальную подвеску и тормозную систему, а также другие уникальные настройки.
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