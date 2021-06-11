Lada Vesta и Lada Vesta Sport — в чем разница

Мотор. В оснащении Lada Vesta Sport предусматривается двигатель на 1,8 литра, который имеет отдачу 145 л.с. Ранее в гамме предусматривался силовой агрегат того же объема, но он устанавливался в обычной версии и имел мощность 122 л.с. Теперь для седанов его исключили из моторной линейки, поэтому самый мощный Vetsa без приставки Sport оснащается моторами 1,6 литра, мощностью 106 и 113 л.с.Казалось бы, можно пойти в любой тюнинг-центр и перепрошить стандартный мотор, установить воздушный фильтр с нулевым сопротивлением и прямоточный выхлоп. Эффект будет тот же, а в некоторых случаях даже лучше. На деле всё не так просто. Да, провести модернизацию мотора можно и колхозными методами. Однако, заводские условия позволяют реализовать это в более глобальных масштабах. Например, специалист устанавливает иные распределительные валы, перенастраивает систему изменения фаз газораспределения. В гаражных условиях подобные манипуляции просто нереальны. Поэтому только на заводе производитель может не только повысить максимальную мощность мотора, но и сохранить его ресурс и сделать тягу более равномерной.