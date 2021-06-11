Lada Vesta и Lada Vesta Sport — в чем разница

Выхлопная система. На Lada
Vesta Sport и этот узел тоже уникальный. Внешне его можно отличить лишь по сдвоенным выхлопным трубам и по звуку. Изначально выхлоп у этой версии кажется благородным. Но немного позже ощущается излишняя громкость. Но если сравнить автомобиль на треке с BMW
M4 или Porsche
911, он покажется настоящим тихоней. Его можно сопоставить даже с электрокаром с нулевым шумом.Коробка передач. Изначально может показаться, что на Vesta стандартной, и на cпортивной установлена обычная 5-ступенчатая МКПП. Но это совершенно разные коробки передач. На Lada Vesta Sport устанавливают французскую трансмиссию Renault
. Передачи здесь переключается более чётко, а рычаг может терпеть даже грубое обращение.Подвеска. Именно с этого параметра стоило начинать обзор Lada Vesta Sport, так как он является основополагающим. Шасси у этого автомобиля специалисты не просто перенастроили, они его полностью переделали. Поэтому при посещении сервиса многие удивляются, что ступицы колес здесь оригинальные и их нельзя взять от обычной версии Vesta. Что касается управляемости, даже стандартная Lada Vesta ведёт себя на дороге спокойно, но в спортивной версии улучшили многие факторы. Специалисты расширили колею и в передней, и в задней части. А это уже говорит о полностью измененной геометрии кузова.