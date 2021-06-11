Является ли законным штраф за «шторки» в автомобиле?

Нельзя тонировать и ту часть стекол передних дверей, которая ближе к средней стойке кузова. Дело в том, что стекла, благодаря которым обеспечивается передняя обзорность, и ветровое стекло обязаны иметь светопропускание как минимум 70%. Это требование предъявляется как к ветровому, так и к боковым лицевым стеклам и по всей их поверхности.