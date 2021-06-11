Является ли законным штраф за «шторки» в автомобиле?

Некоторые водители начали пользоваться специальными шторками на автомобиле, когда был введен запрет на тонировку. Полиция за использование таких аксессуаров может оштрафовать автовладельца.
Техрегламент ТС не допускает присутствия вспомогательных предметов и покрытий, ограничивающих видимость с места водителя. Исключением являются детали стеклоочистителей, зеркала заднего вида, наружные или встроенные в стекла радиоантенны и нагревательные устройства.
Предусмотренная КоАП РФ ответственность наступает не за применение в машине шторок во время разговоров с сотрудниками полиции, а за управление машиной при их наличии. Если факт использования этих аксессуаров при управлении автомобилем водителем не отрицается и работником ГИБДД
он визуально установлен, то санкции против автолюбителя вполне законны.
Нельзя тонировать и ту часть стекол передних дверей, которая ближе к средней стойке кузова. Дело в том, что стекла, благодаря которым обеспечивается передняя обзорность, и ветровое стекло обязаны иметь светопропускание как минимум 70%. Это требование предъявляется как к ветровому, так и к боковым лицевым стеклам и по всей их поверхности.