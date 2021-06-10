Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Чем опасны литые колесные диски со вторичного рынка

Car.ru
8 часов назад
В погоне за индивидуализацией транспортных средств многие автомобилисты прибегают к необычным методам тюнинга. В ход идут различные доработки, в том числе установка дополнительного оборудования на кузов, внесение изменений в оптику, модернизация салона и внутреннего оснащения автомобиля. Самый распространённый способ повысить привлекательность транспортного средства - установить новые колесные диски. Именно на эти элементы обращается внимание и создаётся впечатление об автомобиле в целом.
Чем опасны литые колесные диски со вторичного рынка
Фото: Car.ruCar.ru
На рынке большую популярность имеют литые колесные диски. Они изготавливаются в различных видах дизайна и формы, поэтому могут кардинально менять внешность автомобиля. С ними даже подержанный транспорт смотрится более привлекательно. Однако, в погоне за тюнингом не стоит забывать и про такой важный фактор, как безопасность. Существует некоторые опасности, которые скрываются за всеми преимуществами литых колесных дисков. Рассмотрим, чего следует бояться при выборе автомобиля с таким оснащением.Сегодня на автомобильном рынке достаточное количество подержанных машин разных классов и ценовых категорий, которые оснащается литыми колесными дисками. Заметим, что подержанное литьё можно приобрести и отдельно. При этом ценник будет достаточно привлекательным. Рассмотрим, стоит ли тратить средства на такое приобретение.
Какими бы привлекательными не казались диски, не стоит забывать про опасности, которые они в себе таят. Даже новые колёса могут буквально разваливаться в момент удара. Национальный институт качества проводил собственное исследование на тему прочности литых колесных дисков. По данным организации, ударные нагрузки плохо держат колёсные диски, произведенные в Китае, Тайване и Италии. Поэтому при приобретении нового литья следует обращать внимание на бренд, а не на стоимость.
С подержанными колесными дисками ситуация намного интереснее. На данный момент существуют технологии, которые позволяют восстанавливать геометрию и даже целостность повреждённого элемента. Внешний вид не будет выдавать, что колесо подвергалась восстановлению, но в дороге такие диски могут раскалываться. Это чревато возникновением серьезного дорожно-транспортного происшествия.
И дело здесь не в качестве самих дисков, а в том, как их ремонтируют. К примеру, при помощи прокатки можно устранить осевое биение и другие небольшие деформации, в том числе и вмятины. Чтобы побыстрее получить денежные средства, мастера в сервисе просто нагревают место вмятины при помощи паяльника и забывают, что локальный перегрев может разрушить цельную структуру металла. В результате в этих местах создаётся сильное напряжение. И если попасть данным местом в яму, колесо просто развалится.Если диск был расколот на несколько элементов, его восстановление проводят при помощи аргонной сварки. После этого на поверхность наносят краску. Практика показывает, что такой товар невозможно отличить от нового, но именно в нём скрывается смертельная опасность. При сильном нагреве сварочным аппаратом происходит изменение молекулярной структуры металла, а внутри накапливаются остаточные деформации. Такие колёса могут трескаться уже на следующий день после приобретения и эксплуатации. Поэтому, при покупке подержанного автомобиля, стоит обращать внимание на его подвеску. Если в неё вносились серьезные изменения, значит и диски могли восстанавливаться.
Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители