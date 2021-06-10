Чем опасны литые колесные диски со вторичного рынка

В погоне за индивидуализацией транспортных средств многие автомобилисты прибегают к необычным методам тюнинга. В ход идут различные доработки, в том числе установка дополнительного оборудования на кузов, внесение изменений в оптику, модернизация салона и внутреннего оснащения автомобиля. Самый распространённый способ повысить привлекательность транспортного средства - установить новые колесные диски. Именно на эти элементы обращается внимание и создаётся впечатление об автомобиле в целом.

На рынке большую популярность имеют литые колесные диски. Они изготавливаются в различных видах дизайна и формы, поэтому могут кардинально менять внешность автомобиля. С ними даже подержанный транспорт смотрится более привлекательно. Однако, в погоне за тюнингом не стоит забывать и про такой важный фактор, как безопасность. Существует некоторые опасности, которые скрываются за всеми преимуществами литых колесных дисков. Рассмотрим, чего следует бояться при выборе автомобиля с таким оснащением.Сегодня на автомобильном рынке достаточное количество подержанных машин разных классов и ценовых категорий, которые оснащается литыми колесными дисками. Заметим, что подержанное литьё можно приобрести и отдельно. При этом ценник будет достаточно привлекательным. Рассмотрим, стоит ли тратить средства на такое приобретение.

Какими бы привлекательными не казались диски, не стоит забывать про опасности, которые они в себе таят. Даже новые колёса могут буквально разваливаться в момент удара. Национальный институт качества проводил собственное исследование на тему прочности литых колесных дисков. По данным организации, ударные нагрузки плохо держат колёсные диски, произведенные в Китае, Тайване и Италии. Поэтому при приобретении нового литья следует обращать внимание на бренд, а не на стоимость.

С подержанными колесными дисками ситуация намного интереснее. На данный момент существуют технологии, которые позволяют восстанавливать геометрию и даже целостность повреждённого элемента. Внешний вид не будет выдавать, что колесо подвергалась восстановлению, но в дороге такие диски могут раскалываться. Это чревато возникновением серьезного дорожно-транспортного происшествия.