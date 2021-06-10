Чем опасны литые колесные диски со вторичного рынка

И дело здесь не в качестве самих дисков, а в том, как их ремонтируют. К примеру, при помощи прокатки можно устранить осевое биение и другие небольшие деформации, в том числе и вмятины. Чтобы побыстрее получить денежные средства, мастера в сервисе просто нагревают место вмятины при помощи паяльника и забывают, что локальный перегрев может разрушить цельную структуру металла. В результате в этих местах создаётся сильное напряжение. И если попасть данным местом в яму, колесо просто развалится.Если диск был расколот на несколько элементов, его восстановление проводят при помощи аргонной сварки. После этого на поверхность наносят краску. Практика показывает, что такой товар невозможно отличить от нового, но именно в нём скрывается смертельная опасность. При сильном нагреве сварочным аппаратом происходит изменение молекулярной структуры металла
, а внутри накапливаются остаточные деформации. Такие колёса могут трескаться уже на следующий день после приобретения и эксплуатации. Поэтому, при покупке подержанного автомобиля, стоит обращать внимание на его подвеску. Если в неё вносились серьезные изменения, значит и диски могли восстанавливаться.