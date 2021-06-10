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Недолив на АЗС стал настоящей бедой

Car.ru
3 часа назад
К сожалению, не все российские автозаправки могут похвастать кристальной честностью. Недавняя проверка показала, что около 16,6% столичных АЗС недоливают топливо. Горючее сомнительного качества обнаружено на 8% московских заправок.
Недолив на АЗС стал настоящей бедой
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков© РИА Новости / Евгений Одиноков
Петр Шкуматов представитель движения “Синие ведерки”, обнародовал результаты обследования 900 АЗС Московского региона. По словам Шкуматова, большая часть АЗС наливает топливо честно. Даже случались небольшие переливы. Но вот у 16,6% заправок был отмечен недолив в размере 1,5%.
А на одной брендовой АЗС, где топливо заправляют большие грузовики, замечен недолив аж на 18,5%. Т.е., если заправится фура, то около 100 литров пойдет в фонд “взаимопомощи”.
Может показаться, что 1,5% недолива — это очень мизерная цифра. Но в масштабах страны эти копейки превращаются в среднем в 50 млрд рублей.
Что до качества топлива, то 8% АЗС показали наличие контрафакта. Так, во время замеров октанового числа у АИ-92 было получено только 90,83.
Бортжурнал,Петр Шкуматов,
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