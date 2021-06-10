Недолив на АЗС стал настоящей бедой

К сожалению, не все российские автозаправки могут похвастать кристальной честностью. Недавняя проверка показала, что около 16,6% столичных АЗС недоливают топливо. Горючее сомнительного качества обнаружено на 8% московских заправок.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков © РИА Новости / Евгений Одиноков

Петр Шкуматов представитель движения “Синие ведерки”, обнародовал результаты обследования 900 АЗС Московского региона. По словам Шкуматова, большая часть АЗС наливает топливо честно. Даже случались небольшие переливы. Но вот у 16,6% заправок был отмечен недолив в размере 1,5%.

А на одной брендовой АЗС, где топливо заправляют большие грузовики, замечен недолив аж на 18,5%. Т.е., если заправится фура, то около 100 литров пойдет в фонд “взаимопомощи”.

Может показаться, что 1,5% недолива — это очень мизерная цифра. Но в масштабах страны эти копейки превращаются в среднем в 50 млрд рублей.