Планируется, что уже в конце августа автомобилисты смогут приобрести ОСАГО без предоставления диагностической карты по итогам прохождения техосмотра. По мнению экспертов, это упростит получение страховки и облегчит жизнь водителей. В то же время специалисты обращают внимание, что в ближайшее время ОСАГО может подорожать из-за изменений самого полиса.

Госдуме планируют изменить правила получения полиса ОСАГО. Как пишет «Коммерсант», законодатели хотят освободить россиян от обязанности предоставлять страховщикам диагностическую карту по итогам ТО.

Отмечается, что такой законопроект будет принят уже 15 июня, а в силу решение вступит в конце августа. При этом издание подчеркивает, что эти поправки стали неожиданностью даже для участников рынка ТО, так как публично не анонсировались, а в базе документов парламента появились только во вторник. Поправки будут внесены в законы «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО».

Впервые идею об отмене предоставления диагностической карты по результатам ТО высказал Российский союз автостраховщиков (РСА).

Они отметили, что не все действующие станции могут работать в соответствии с изменениями прохождения техосмотра.

Ранее власти России заявили об обязательном фотографировании машин, заверению диагностической карты усиленной электронной подписью. Кроме того, были ужесточены требования к производственно-технической базе операторов.

В РСА предложили «временно выдавать полисы ОСАГО без проверки документа о техосмотре — чтобы исключить для граждан риски оказаться без полиса», пишет «Коммерсант».

При этом парламентарий Изотов в комментарии «Коммерсанту» заявил, что «кулуарного» принятия решения не было. Инициатива якобы обсуждалась разными ведомствами, в том числе в кабмине — поправки были поддержаны министрами.

Он напомнил, что все выданные до 1 февраля диагностические карты продлены до 1 октября этого года. Но депутат отметил, что после этого срока россиянам скорее всего будет трудно пройти техосмотр, так как за время пандемии количество станций сократилось в два раза. Изотов предположил, что также могут вырасти тарифы на «автогражданку», а на дорогах все больше будет водителей без страховки.

В комментарии «Ленте.ру» автоюрист Лев Воропаев выразил мнение, что изменения в оформлении полисов ОСАГО облегчат водителям оформление страховки.

«Я считаю, что однозначно улучшится положение водителей, потому что чем меньше требований к ним по предъявлению тех или иных документов, то тем им проще жить», — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что в России есть проблема с базами ТО. «У нас планировали с 1 марта ввести обязательный технический осмотр, я имею ввиду в части фото- и видеофиксации транспортного средства, которое приезжало на технический осмотр. Так вот большинство баз ТО отказались оснащаться вот этими средствами, потому что для них экономически это нецелесообразно», — добавил он, указав, что это и было одной из причин переноса вступление в действие решения законодателей на октябрь.

Ранее информированный источник «Газеты.Ru» на страховом рынке сообщил, что Центробанк России (ЦБ) готовится к очередному этапу реформирования ОСАГО, что приведет к повышению цен на полис.

«Среди предлагаемых новшеств — увеличение лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, с 500 тыс. до 2 млн рублей, отказ от коэффициентов территории и мощности двигателя, а также возможный уход от учета износа», — сказали «Газете.Ru» в пресс-службе РСА.

Там отметили, что поддерживают предложения ЦБ, «которые выводят качество обязательной «автогражданки» на принципиально новый уровень».