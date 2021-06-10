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Почему бессмысленно ремонтировать трещины на лобовом стекле?

Car.ru
2 часа назад
Как известно, в каждом деле нужно придерживаться главного правила — целесообразность. Многие автолюбители, чтобы сэкономить на покупке нового лобового стекла, прибегают к услугам ремонтников. Те за доступную цену предлагают восстановить стекло после попадания камешка или шипа.
Почему бессмысленно ремонтировать трещины на лобовом стекле?
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Времена, когда автомобилисты ездили годами на машинах, лобовое стекло которых было покрыто трещинами, уходят в прошлое. Теперь пройти техосмотр с трещинами на лобовом стекле в принципе невозможно. Особенно, если дело касается водительской стороны.
Бесспорно, применяемые нынче полимеры довольно качественно заделывают трещины и те не расползаются дальше.
Но кроме собственно эстетической стороны момента, существует еще и такое понятие как безопасность.
Ведь одно дело ехать на машине днем, а другое, когда на улице темно и встречный транспорт светит фарами. И все это бликует сквозь отремонтированные трещины на лобовом стекле.
Бортжурнал,
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