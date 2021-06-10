Почему бессмысленно ремонтировать трещины на лобовом стекле?

Как известно, в каждом деле нужно придерживаться главного правила — целесообразность. Многие автолюбители, чтобы сэкономить на покупке нового лобового стекла, прибегают к услугам ремонтников. Те за доступную цену предлагают восстановить стекло после попадания камешка или шипа.

Времена, когда автомобилисты ездили годами на машинах, лобовое стекло которых было покрыто трещинами, уходят в прошлое. Теперь пройти техосмотр с трещинами на лобовом стекле в принципе невозможно. Особенно, если дело касается водительской стороны.

Бесспорно, применяемые нынче полимеры довольно качественно заделывают трещины и те не расползаются дальше.

Но кроме собственно эстетической стороны момента, существует еще и такое понятие как безопасность.