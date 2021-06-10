Какие санкции ждут неплательщиков автомобильных штрафов

Российским водителям напомнили о санкциях, которые ждут злостных неплательщиков автомобильных штрафов.

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Как пишет Car.ru, на оплату штрафов отведено ограниченное время. Оно рассчитывается в соответствии со статьей 32.2. КоАП РФ.

За своевременную оплату штрафов по ряду нарушений ПДД водителям предоставляется скидка в размере 50% от суммы взыскания.

В течение 10 дней с момента получения штрафа водитель может оспорить его. Согласно статье 30.2 КоАП, жаловаться необходимо в подразделение, которое выписало штраф, или в суд, если штраф присудили по его решению. Можно даже подать жалобу инспектору, который вынес постановление, и он в трехдневный срок обязан отправить ее на рассмотрение вышестоящему начальнику.

Если неоплаченный штраф попадает в систему судебных приставов, у водителя есть всего 5 дней на его оплату без пеней.

Злостных неплательщиков штрафов могут приговорить к исправительным работам или взять под арест на определенный период времени в качестве наказания.