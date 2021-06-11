Несмотря на очереди в автосалонах и возможность диктовать свои условия покупателям, из дилерского бизнеса за прошедший год ушли 240 автоцентров, свидетельствует статистика. Небольшие центры продолжат закрываться, говорят дилеры, а сети продолжат укрупнение. Что происходит в автобизнесе, и как это отразится на покупателях, разбиралась «Газета.Ru».

В России резко сократилось число официальных автомобильных дилеров: на конец мая этого года в стране насчитывалось 3089 центров продаж новых легковых автомобилей против 3328 в мае прошлого года. Об этом свидетельствует статистика аналитического агентства Russian Automotive Market Research, с которой ознакомилась «Газета.Ru».

Таким образом, за этот период (с мая 2020 по май 2021 года) в России закрылось 239 дилерских центров. 18 из них торговали автомобилями премиального сегмента, а остальные реализовывали массовые и среднеценовые модели.

Сокращение числа дилеров обусловлено разными факторами, одна из особенностей прошлого года – закрытие торговых сетей автокомпаний, покинувших российских рынок, объясняет руководитель аналитического агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи

В прошлом году сети закрывались у бренда Smart, Honda и ряда китайских компаний.

Кроме того, марка Chevrolet вышла из совместного бизнеса с «АвтоВАЗом» по производству Chevy Niva. Соответственно модель также перешла к дилерам Lada , а оставшиеся без продукта компании потеряли бизнес, отмечает собеседница.

«С одной стороны, сейчас рынок продавца, поскольку из-за дефицита моделей дилеры могут диктовать свои условия клиентам, с другой стороны, скоро все вернется на круги своя и дилеры столкнутся со старыми проблемами. Речь про невысокую покупательную способность россиян, требования высокого уровня сервиса и растущие цены», – объяснила «Газете.Ru» Арабаджи.

Стремительное сокращение числа дилеров напрямую связано с последствиями пандемии, полагает операционный директор автомобильной группы «Авилон» Олег Шамба. В самой трудной ситуации оказались те, кто не был готов к работе в новых условиях – к онлайн-продажам, полной бесконтактной выдаче и приемке автомобилей во время карантина, отмечает он. По словам собеседника, на рынке уже началось поглощение слабых игроков.

«Сокращение автосалонов связано не только с пандемией как таковой, а с их экономической эффективностью в целом. Мы ожидаем, что на рынке продолжится укрупнение дилерских сетей и закрытие небольших центров», — сказал «Газете.Ru» Олег Шамба.

Плохой прогноз

Как отмечает генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, недостатка в реальных клиентах сейчас нет, но дилерам не хватает машин на площадках. Однако раньше октября не стоит ожидать улучшения ситуации по наполнению стоков, говорит Терлюкевич.

По его словам, это связано с тем, что на многих автомобильных заводах в августе запланированы каникулы и производство будет приостановлено.

«Кроме того, надо принимать во внимание, что после полного снятия ограничений в Европе возобновятся активные продажи автомобилей.



Поскольку внутренние рынки для автопроизводителей в приоритете, это может отразиться на объемах поставки автомобилей в Россию», – замечает в беседе с «Газетой.Ru» Терлюкевич.

Проблема дефицита автомобилей будет решена только ближе к концу первой половины следующего года, уверен генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский . До этого времени все участники рынка будут испытывать определенные трудности с автомобилями, комплектациями и опциями, уверен он. Участки рынка полагают, что таких выгодных предложений со скидками, как раньше, от автокомпаний пока что не будет.

«Цены на автомобили точно не пойдут вниз и до замедления их темпов роста еще далеко. Рост инфляции стимулирует Центробанк повышать ключевую ставку, следовательно, в перспективе текущего года можно ожидать многоэтапного повышения стоимости автомобилей», – подчеркивает Терлюкевич из «АвтоСпецЦентра».

Спрос остается на высоком уровне, его подогревает не только нехватка автомобилей, но и рост цен – люди торопятся сделать покупку до очередного подорожания, соглашается Олег Шамба из «Авилона».

В целом объем продаж будет определяться доступностью автомобилей, в «АвтоСпецЦентре» прогнозируют, что по итогам года емкость рынка составит 1,5-1,6 млн автомобилей. Чуть более оптимистичен Андрей Ольховский из «Автодома».