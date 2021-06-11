Классические MINI перевели на электротягу

Компания London Electric Cars (LEC) предложила владельцам классических Rover
Mini перевести их машины на электротягу. Стоимость конверсии составит 25 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 2,5 миллиона рублей. За эту сумму в хэтчбек установят силовую установку от Nissan Leaf
первого поколения, которая позволит без подзарядки проезжать 96–113 километров.
Фото: © London Electric Cars© London Electric Cars
Конверсия Rover Mini в электромобиль занимает примерно шесть недель. Донорами электрической начинки выступают старые «Лифы», однако владелец может заменить и батарею и электромотор на более мощные. Один из автомобилей London Electric Cars уже построила для Университета Бирмингема. Хэтчбек получил батарею на 20 киловатт-часов — её поместили в багажнике и под задними сиденьями — и запас хода в районе 100 километров.
Использование Nissan Leaf со вторички объясняется довольно просто: это не только дешевле, но и менее пагубно для окружающей среды. Чтобы провести конверсию, не нужно изготавливать новые блоки, а значит в атмосферу попадет минимальное количество парниковых газов. В будущем LEC планирует начать использовать старые компьютерные компоненты и освоить трехмерную печать.
Электрические Rover Mini можно заряжать от обычной розетки, каждая зарядка при этом обойдется в один фунт стерлингов. Машины смогут бесплатно въезжать в центр Лондона, так называемую зону со сверхнизким уровнем выбросов, и не платить Congestion Charge — 10,5 фунтов стерлингов. При среднедневном пробеге около восьми километров за год владелец такого Mini потратит на зарядку 50 фунтов стерлингов, или пять тысяч рублей.