Дилеры вымирают: Как кризис отразится на покупателях

В России резко уменьшилось количество официальных автомобильных дилеров. Если в мае 2020 года центров продаж новых легковых было 3328 штук, то в этом году в аналогичный период времени – 3089. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику аналитического агентства Russian Automotive Market Research.

Так, за этот период (с мая 2020 по май 2021 года) в России ушли с рынка 239 дилерских центров. 18 из них продавали автомобили премиального сегмента, а остальные - массовые и среднеценовые модели.

Сокращение количества дилеров связано с разными факторами, заявила руководитель аналитического агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи . Одной из особенностей прошлого года является закрытие торговых сетей автокомпаний, покинувших российских рынок, указала она.

Операционный директор автомобильной группы «Авилон» Олег Шамба связал стремительное падение числа дилеров с последствиями пандемии. По его словам, под ударом оказались те, кто не был готов к работе в новых условиях. Речь идет об

онлайн-продажах, полной бесконтактной выдаче и приемке автомобилей во время карантина.

Как заявил собеседник издания, на рынке уже зафиксировано начало поглощения слабых игроков.

«Сокращение автосалонов связано не только с пандемией как таковой, а с их экономической эффективностью в целом. Мы ожидаем, что на рынке продолжится укрупнение дилерских сетей и закрытие небольших центров», — подчеркнул Шамба.

Как отмечается, после полного снятия ограничений в Европе будут возобновлены активные продажи автомобилей.

Внутренние рынки для автопроизводителей в приоритете - это может сказаться на объемах поставки автомобилей в Россию, считает генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Спрос остается высоким, его подогревает не только нехватка автомобилей, но и рост цен, считает Олег Шамба из «Авилона». По его мнению, люди торопятся сделать покупку до очередного подорожания.