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Дилеры вымирают: Как кризис отразится на покупателях

Лера Букина
4 часа назад
В России резко уменьшилось количество официальных автомобильных дилеров. Если в мае 2020 года центров продаж новых легковых было 3328 штук, то в этом году в аналогичный период времени – 3089. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику аналитического агентства Russian Automotive Market Research.
Так, за этот период (с мая 2020 по май 2021 года) в России ушли с рынка 239 дилерских центров. 18 из них продавали автомобили премиального сегмента, а остальные - массовые и среднеценовые модели.
Сокращение количества дилеров связано с разными факторами, заявила руководитель аналитического агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи. Одной из особенностей прошлого года является закрытие торговых сетей автокомпаний, покинувших российских рынок, указала она.
Операционный директор автомобильной группы «Авилон» Олег Шамба связал стремительное падение числа дилеров с последствиями пандемии. По его словам, под ударом оказались те, кто не был готов к работе в новых условиях. Речь идет об
онлайн-продажах, полной бесконтактной выдаче и приемке автомобилей во время карантина.
Как заявил собеседник издания, на рынке уже зафиксировано начало поглощения слабых игроков.
«Сокращение автосалонов связано не только с пандемией как таковой, а с их экономической эффективностью в целом. Мы ожидаем, что на рынке продолжится укрупнение дилерских сетей и закрытие небольших центров», — подчеркнул Шамба.
Как отмечается, после полного снятия ограничений в Европе будут возобновлены активные продажи автомобилей.
Внутренние рынки для автопроизводителей в приоритете - это может сказаться на объемах поставки автомобилей в Россию, считает генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
Спрос остается высоким, его подогревает не только нехватка автомобилей, но и рост цен, считает Олег Шамба из «Авилона». По его мнению, люди торопятся сделать покупку до очередного подорожания.
Недавно эксперты спрогнозировали скачок цен на автомобили в России. Сергей Целиков, генеральный директор агентства «Автостат» ожидает подорожания машин до 15%.
Бортжурнал,Видео,Татьяна Арабаджи,Сергей Целиков,Авилон,Газета.Ru,
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