Что делать, если машина заглохла на железнодорожных путях

Довольно часто старые автомобили глохнут на нерегулируемых железнодорожных переездах. В свою очередь это может привести к нежелательным опасным последствиям. Эксперты решили разобраться, что нужно делать в такой ситуации.
Согласно пункту 15.5 правил дорожного движения, автомобилист обязан максимально быстро вывести из застрявшего авто пассажиров. Потом следует приложить все силы, чтобы убрать автомобиль с жд-путей.
Однако если наблюдается поломка шаровой опоры, защемление колеса в арке, падение днища на грунт, транспортное средство вытолкать самостоятельно будет практически нереально.
У грузовика с прицепом при отказе пневматических автомобильных тормозов может наблюдаться срабатывание аварийных блокираторов прицепа. При этом автомобиль будет невозможно оттащить даже на буксире.
Согласно правилам, в обе стороны от жд-переезда должны выдвинуться люди, чтобы подать специальный предупредительный сигнал машинисту поезда. При этом следует отойти на расстояние в 2 км, чтобы состав успел затормозить.
Сигнализировать можно красной ветошью и горящим факелом. Также разрешается махать рукой по кругу. Ночью следует использовать фонарик смартфона. Автомобилист должен находиться рядом с авто, подавая клаксоном сигналы, которые состоят из 3 коротких гудков и 1 длинного сигнала.