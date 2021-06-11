Что делать, если машина заглохла на железнодорожных путях

Довольно часто старые автомобили глохнут на нерегулируемых железнодорожных переездах. В свою очередь это может привести к нежелательным опасным последствиям. Эксперты решили разобраться, что нужно делать в такой ситуации.

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Согласно пункту 15.5 правил дорожного движения, автомобилист обязан максимально быстро вывести из застрявшего авто пассажиров. Потом следует приложить все силы, чтобы убрать автомобиль с жд-путей.

Однако если наблюдается поломка шаровой опоры, защемление колеса в арке, падение днища на грунт, транспортное средство вытолкать самостоятельно будет практически нереально.

У грузовика с прицепом при отказе пневматических автомобильных тормозов может наблюдаться срабатывание аварийных блокираторов прицепа. При этом автомобиль будет невозможно оттащить даже на буксире.

Согласно правилам, в обе стороны от жд-переезда должны выдвинуться люди, чтобы подать специальный предупредительный сигнал машинисту поезда. При этом следует отойти на расстояние в 2 км, чтобы состав успел затормозить.