Mazda MX-30: Драйверский электромобиль

Если еще около 10 лет назад автомобиль на электротяге рассматривался как роскошь и был представлен в единичных экземплярах, то сейчас практически каждая уважающая себя марка имеет в своем арсенале хотя бы одну такую модель.

Фото: car.ru car.ru

Одним из подобных примеров является электромобиль Mazda MX-30, основой для которого стала модель CX-30 с двигателем внутреннего сгорания, но с явно сделанными доработками в пользу электрокара.

Премьерный показ этого автомобиля состоялся на автомобильной выставке в Токио. Производитель решил не терять времени, и сразу представить концепт и прототип электромобиля. Основной деталью, отличающей электрокар от других серийных моделей компании, являются боковые двери, открывающиеся в разном направлении.

Внешний вид. По мнению многих автолюбителей, электрический автомобиль от Mazda должен был быть выполнен в виде седана или же купе, поскольку у компании отсутствует опыт разработок в данном направлении. И все же производитель не стал изобретать велосипед, и сразу же презентовал рабочий прототип. Внешность машины типичная для мазды и очень напоминает вышедший ранее кроссовер СХ-30.

Общее мнение об электрокаре MX-30 сводится к тому, что он отличается оригинальностью. В передней и задней части, как и положено, устанавливаются фары и стоп-сигналы на светодиодах, а отличительной чертой боковой части становятся необычные двери. Чем же может порадовать покупателя данный автомобиль?

В передней части дизайнерами была добавлена растянутая оптика, с выраженными круглыми линзованными фарами на светодиодах. Несколько непривычным отличием становится фальшрадиаторная решетка, которая несет в себе больше декоративного, чем функционального назначения. Есть и отрицательный момент – изначально предполагалось разработать для электрокара специальную эмблему для отличия от версий с ДВС. Как показала практика, дизайнеры все же остановились на стандартном "бэйджике".

Оформление передней части подчеркивается массивным бампером с добавочными отверстиями для обдува и пластиковой решеткой черного цвета. Не стоит забывать, что в подкапотном пространстве у машины расположен не ДВС, а дополнительное отделение для багажа.

Задняя часть нового кроссовера выглядит не менее эффектно, благодаря наклону вперед крышки багажника одновременно со всей задней частью, добавляя машине спортивные черты. Наиболее отличительной из них становится небольшого размера шильдик на крышке багажника.

Интерьер. Внешний вид смог удивить отдельными частями кузова, а при создании интерьера применялись только экологически чистые материалы, и элементы из переработанного вторичного сырья. Салон дизайнеры приняли решение полностью изменить, в результате чего он стал непохожим на другие модели. На передней панели не получится обнаружить особого разнообразия, максимум — дисплей мультимедийной системы, пару воздуховодов и кнопку старт/стоп двигателя.

Как и положено для современных моделей автомобилей , дисплей системы мультимедиа получился немного вытянутым по горизонтали. Размер его диагонали зависит от комплектации, и составляет 8,8 или 10,1 дюйма. Из функциональных особенностей – голосовое управление, мобильная связь и дистанционное управление.

На центральном тоннеле, кроме рычага переключения передач, разместили шайбу и кнопки управления разного рода системами. Заканчивается он массивным подлокотником с нишей внутри.

Передние сиденья больше подходят для спортивного автомобиля, чем машины премиум –класса. Для водительского кресла доступна регулировка в 8 направлениях, а сиденье переднего пассажира регулируется только в 6 и механически. Второй ряд сидений электромобиля рассчитан на три посадочных места.

Технические характеристики. Новый кроссовер будет только электрическим, так что ДВС или гибридная установка даже не рассматривается. Мощность электрического двигателя составила 143 л.с., привод – передний, запас хода на одной зарядке - 200 км. Отрицательной чертой становится емкость батареи – всего 35, 5 кВт*ч. Трансмиссия – бесступенчатый вариатор.