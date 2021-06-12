Ford Econovan с пробегом: Легкий коммерческий транспорт

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Большинство покупателей предпочитают приобретать такие автомобили для эксплуатации в личном хозяйстве. Главным преимуществом остается то, что несмотря на возраст, машины находятся в хорошем техническом и косметическом состоянии. Одной из ярких моделей является Ford Econovan. Владелец приобрел его на рынке с пробегом 250 тысяч километров. Спустя полгода активной эксплуатации, водитель готов назвать явные преимущества и недостатки модели.

Технические аспекты. На рынок модель поставлялась с бензиновыми или дизельными моторами с широкой гаммой объемов и мощностей. Просторный и удобный салон микроавтобуса вмещает до семи пассажиров. На каждые 100 километров пути требуется не более 7 литров топлива, хотя многое зависит от манеры управления машиной.

Автомобиль очень хорошо подходит для поездок на большие расстояния. Салон дополнительно оборудован большим люком.

Ржавчина является недостатком, с которым владельцу пришлось обратиться к рихтовщикам и переварить пороги. Но, учитывая год выпуска, это вполне ожидаемо. Кроме того, во время выполнения работ была проведена дополнительная антикоррозийная защита кузова, а также перекрашены некоторые элементы машины.

Коррозия поедает автомобили американского производства, так как изначально производители не использовали дополнительных защитных средств. Водитель уверен, что каждый владелец машин этого бренда заранее знает, как себя нужно вести и какие действия предпринимать, тем не менее, стоит обратить внимание на этот аспект.

Дорогие запасные элементы и их отсутствие в нужном количестве в магазине тоже является недостатком. Для выполнения замены даже расходных запчастей приходится заказывать их в интернете, существенно переплачивая. Сам ремонтный процесс тоже выливается в копеечку, так как из-за конструктивных особенностей машины самостоятельно заменить те или иные элементы просто невозможно.

Надежность мотора поражает водителя. Несмотря на большой пробег, никаких проблем с работой силового агрегата не возникает, что не может не радовать. А вот коробка передач, представленная в виде пятиступенчатой механики, периодически заставляет обращать на себя внимание.

Ремонтные работы, связанные с обслуживанием трансмиссии, водитель также проводит в сервисном центре, предпочитая самостоятельно не трогать коробку передач, чтобы не довести до более серьезных поломок, которые выльются в дорогостоящий ремонт.