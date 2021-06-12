Можно ли крутить руль на месте при не заведённом моторе

Многие автолюбители интересуются, насколько вредно для автомобиля крутить рулём на месте при не заведённом моторе. Эксперты решили разобраться в этом вопросе.

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В советские времена при повороте рулевого колеса без гидро/электро-усилителя автомобилист прикладывал большие усилия. В этом случае со временем ослаблялись шарнирные соединения специальных элементов рулевого управления, потом требовалась регулировка. По этой причине инструкторы автошкол не одобряли такие действия. Они должны были следить за техсостоянием учебных авто.

На современных автомобилях с гидро/электро-усилителями при подобных действиях будут изнашиваться элементы рулевого привода. Однако, тяги в этом случае не отвалятся. Поэтому крутить рулевое колесо на месте не рекомендуется, но допускается.

Специалисты не рекомендуют вращать руль современных авто, когда мотор выключен, так как это способствует ускоренному износу шестеренок. При этом в дальнейшем может потребоваться серьезный ремонт, при котором возможна замена рейки, системы гидро/электро-привода.