Как выгоднее сдать автомобиль по trade-in

Специалист по trade-in выходит и показывает целый список неисправностей в автомобиле, после этого следует фраза — мы бы хотели попросить у вас скидку в 30 000 рублей на устранение актуальных недостатков для будущего владельца. Если отвечать кратко, никаких скидок давать не стоит. Практика показывает, что мастера в сервисе
не будут проводить глобальных модернизации с автомобилем и подготавливать его к следующему владельцу. После этого на руки необходимо получить диагностический лист с итогами оценки. Это очень сложная задача. После оценки могут начать перезванивать, говорить, что автомобиль имеет много неисправностей, но нужно настаивать на своем. Кроме того, можно попросить менеджера, у которого вы покупаете новый автомобиль, взять ситуацию под личный контроль.