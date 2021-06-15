Как выгоднее сдать автомобиль по trade-in

В последнее время в России часто предлагается услуга trade-in при покупке нового транспортного средства. Она имеет несколько преимуществ перед обычной покупкой. Во-первых, автомобилист экономит время, затрачиваемое на перепродажу старого транспортного средства. Во-вторых, при покупке нового автомобиля можно получить приличную скидку. Кроме того, многие дилерские центры адекватно оценивают состояние вашего старого автомобиля и предлагают за него вполне приемлемую стоимость. К минусам можно отнести лишь то, что автомобилист получает 70-80% от реальной стоимости старого транспорта. Рассмотрим, как правильно оценивать при продаже свой автомобиль. Если все выполнить по этапам, можно практически ничего не потерять в деньгах.

Поиск автомобильного салона. Первым делом нужно обратить внимание на то, стоят ли у дилера подержанные автомобили на продажу. Если парк автомобилей большой, значит высок шанс отдать свою машину с минимальными потерями в деньгах. Кроме того, нужно уточнить, взимается ли плата за диагностику в случае отказа. Если не взимается, можно со спокойной душой проходить процедуру. На последнем этапе нужно уточнить порядок составления договора купли-продажи с автосалоном. Некоторые дилеры принимают автомобили на комиссию. Простыми словами, владелец поручает дилеру продать свой транспорт. К подобным процедурам лучше всего не обращаться.

На втором этапе проводится оценка. Перед этим должен быть проведен предварительный диалог с менеджером. В нем следует назвать стоимость за ваш автомобиль по следующим параметрам— среднерыночная плюс 30 000 рублей. Именно с этого этапа все расчеты по сделке будут проводиться с ориентиром на данный ценник. Клиент может получить в ответ желаемую сумму и не будет ничего подозревать до момента оценки. В ходе самой оценки транспортного средства нужно пытаться защищать первоначальную стоимость, несмотря на давление менеджеров.

Специалист по trade-in выходит и показывает целый список неисправностей в автомобиле, после этого следует фраза — мы бы хотели попросить у вас скидку в 30 000 рублей на устранение актуальных недостатков для будущего владельца. Если отвечать кратко, никаких скидок давать не стоит. Практика показывает, что мастера в сервисе не будут проводить глобальных модернизации с автомобилем и подготавливать его к следующему владельцу. После этого на руки необходимо получить диагностический лист с итогами оценки. Это очень сложная задача. После оценки могут начать перезванивать, говорить, что автомобиль имеет много неисправностей, но нужно настаивать на своем. Кроме того, можно попросить менеджера, у которого вы покупаете новый автомобиль, взять ситуацию под личный контроль.