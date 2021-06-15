Какие штрафы автомобилисты могут получить по пути на дачу

Многие жители России в этом году отправятся проводить свой отпуск на даче. Следует быть заранее готовыми к некоторым требованиям, за нарушение которых можно получить штраф или лишиться водительского удостоверения.

25% россиян планируют отправиться этим летом в отпуск на личном автомобиле. Данные результаты были получены в ходе исследования сервиса "Абер.Авто" и портала "Работа.ру". Всероссийский центр изучения общественного мнения также проводил социальный опрос, который показал, что более 30% граждан России планируют проводить отпуск на даче. Такой отдых тоже имеет место быть, но следует помнить о штрафах, которые грозят автомобилистам-дачникам.

К примеру, во время поездки на приусадебный участок дачник может получить штраф в размере 500 рублей за неправильную транспортировку животных. Правила дорожного движения указывают на то, что перевозка животных приравнивается к перевозке грузов. Перевозимый груз не должен ограничивать обзор автомобилиста, поэтому питомца нужно пристегнуть. Если этого не сделать, в лучшем случае можно получить предупреждение, а в худшем штраф.

Более серьезное наказание можно получить, если по пути на дачу заскочить в магазин и оставить в закрытом автомобиле животное. Это будет расцениваться в качестве жестокого обращения, за что можно получить штраф размере до 80 000 рублей или лишиться свободы на срок до трёх лет.

Переезд на дачу - это только половина беды. На собственном участке постоянно хочется что то строить, благоустраивать и делать территорию более привлекательной. Как правило, все это подразумевает грузоперевозки. Здесь речь идёт не о коллекции саженцев, а о транспортировке стройматериалов. Если номерной знак будет закрыт грузом, автомобилист получит наказание согласно части 1 статьи 12.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 рублей.

В России насчитывается более 2,8 миллиона рек, более 2 миллионов озер, не считая прудов и прочих водохранилищ. В летний сезон многие предпочитают отдыхать именно у воды, но не все знают, что на транспортном средстве нельзя подъезжать близко к водоемам. Стоять на территории водоохранной зоны нельзя, за это предусматривается штраф в размере 3000— 4500 рублей для физических лиц, 8000— 12000 для должностных лиц и 200000 - 400000 рублей для юридических лиц. За нарушение правил штрафовать могут не только рыбаков, но и любителей пляжного отдыха, которые выезжают на природу на автомобилях. В водном кодексе указано, что запрещено движение и стоянка транспортных средств в границе водоохранных зон.

Исключением является передвижение по дорогам в специально оборудованных местах, где есть твердое покрытие. Во всех остальных случаях добраться до водохранилища можно будет только пешком. Напомним, что для рек и ручьёв, протяжённостью до 10 км, границы водоохранной зоны распространяются на 50 м от воды. Если протяженность реки находится в пределах 10 — 50 км, границы составляют 100 м. Если длина реки превышает 50 км, зона располагается на 200 м от воды. Если речь идет о море, водоохранная зона распространяется на 500 м.

Противопожарный режим должны соблюдать как пешеходы, так и автомобилисты. Жарить шашлыки и устраивать барбекю можно в специально отведенных для этого местах. Если устроить пир прямо на природе в месте, где это не предусмотрено законом, можно получить штраф размере 4000 рублей. Не стоит забывать и про перевозку мусора. Очень часто люди оставляют после себя большое количество отходов. Выбрасывать их можно только в строго отведенных для этого местах. Если выбросить на обочину дороги мусор, можно нарваться на штраф в размере 2000 рублей.