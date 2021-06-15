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Volvo отзовет 85 тыс. автомобилей из-за риска возгорания

Car.ru
3 часа назад
Руководство автомобильного концерна Volvo заявило о крупной отзывной компании.
Volvo отзовет 85 тыс. автомобилей из-за риска возгорания
Фото: Car.ruCar.ru
Под возврат по словам производителей, попадает 85 тысяч автомобилей марки. Основной причиной возврата становятся проблемы с топливным насосом.
Под отзывную кампанию попали седаны S60, S90 и S90L, универсалы V60, V60 Cross Country, V90 и V90 Cross Country, а также внедорожники XC60 и XC90. Все затронутые сервисной акцией машины выпущены в период с 2019 по 2020 годы.
Владельцы всех автомобилей, оснащенных неисправным элементом, будут оповещены об этом до 1 августа текущего года. Водителям необходимо будет предоставить машины для ремонта в дилерские центры. Все ремонтные работы, в том числе и диагностика автомобилей, проведут за счет производителей.
Дилеры марки просят не игнорировать данной просьбы и готовы в кратчайшие сроки обслуживать автомобили, попадающие к ним по процедуре возврата. После осуществления ремонта машины вернут владельцам с оформлением необходимых документов.
Бортжурнал,Volvo,
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