Volvo отзовет 85 тыс. автомобилей из-за риска возгорания

Руководство автомобильного концерна Volvo заявило о крупной отзывной компании.

Под возврат по словам производителей, попадает 85 тысяч автомобилей марки. Основной причиной возврата становятся проблемы с топливным насосом.

Под отзывную кампанию попали седаны S60, S90 и S90L, универсалы V60, V60 Cross Country, V90 и V90 Cross Country, а также внедорожники XC60 и XC90. Все затронутые сервисной акцией машины выпущены в период с 2019 по 2020 годы.

Владельцы всех автомобилей, оснащенных неисправным элементом, будут оповещены об этом до 1 августа текущего года. Водителям необходимо будет предоставить машины для ремонта в дилерские центры. Все ремонтные работы, в том числе и диагностика автомобилей, проведут за счет производителей.