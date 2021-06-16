BMW седьмой серии: Седан класса «люкс»

Последняя модификация седана баварского производства BMW седьмой серии является очень привлекательной и выделяется среди конкурентов, представленных в этой ценовой категории.

Фото: car.ru car.ru

Внешность машины идеально сочетается с салоном, для отделки которого использована натуральная кожа. Дополнением становятся деревянные вставки.

Экстерьер. Новый кузов сидит на машине словно дорогой костюм, который местами выполнен из углеродной ткани. Всего экстерьер насчитывает 14 пластиковых элементов. В основном речь идет об усилителях критических для безопасности мест и элементах крыши. Крутым элементом экстерьера становятся своеобразные ноздри с моторизованными заслонками, которые закрываются на скорости, улучшая обтекаемость.

Сами по себе такие заслонки нельзя назвать редкостью, но их форма и внешний вид действительно говорят о том, что это слишком необычный элемент машины.Все элементы экстерьера можно назвать синергией стиля и функциональности. Разработчики бренда постоянно уделяют внимание внешнему виду моделей и это подчеркивается в каждой мелочи.

Салон. В интерьере использованы дорогостоящие материалы, подчеркивающие роскошь модели . Существенное внимание уделили водительскому месту. Особенностью салона становится бортовая система автомобиля. Управлять ей можно аж четырьмя разными способами: при помощи контроллера iDrive или сенсорного экрана, жестами или голосом. Опытные пользователи предпочитают iDrive, а новые, молодые автомобилисты, недавно ставшие поклонниками бренда, предпочитают тачскрин.

Последний позволяет гораздо быстрее находить нужную информацию, проще настраивая работу всего автомобиля. Такое управление существенно облегчает процесс владения, делая передвижение приятным. Создавая свои модели баварцы ориентируются не только на лучшие машины, ранее представленные, но и на авто среднего качества, считая, что это дает возможность отталкиваться и выпускать еще более многофункциональные транспортные средства.

Технические параметры. Под капотом устанавливается несколько вариантов моторов. Самым востребованным, по мнению производителей, окажется 186-сильный турбированный агрегат. Вместе с ним будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Для разгона до 100 километров в час требуется 4,4-секунды. Показатель предельной скорости не превышает 250 километров в час.

В оснащение модели по умолчанию входят: четырёхзонный климат-контроль, задние сиденья с массажем и вентиляцией, мультимедийная система Experience и консоль со съёмным сенсорным планшетом и раскладным столиком, а также большое количество других, не менее важных опций, делающих эксплуатацию комфортной и приятной.