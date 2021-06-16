Как при покупке KIA Rio не нарваться на бывшее такси: ТОП-5 явных примет

KIA Rio III поколения – бестселлер и любимец публики. Самой разнообразной. Обратная сторона популярности «Рио» – его востребованность в корпоративных парках, особенно в такси. Наряду с Solaris и Polo он составляет основу парка перевозчиков во многих городах, особенно нестоличных.

Фото: АвтоКод АвтоКод

По каким признакам определить бурную молодость KIA Rio 3 поколения, чтобы не взять таксишный вариант, расскажу в материале.

Чем плохи машины после такси

Плохи перепробегами. Сомнительным обслуживанием. Наплевательским отношением как водителя, так и клиентов: первому важно, чтобы машина отъездила свой лизинговый период, вторым – вообще ничего зачастую неважно.

Надо понимать: как и в случае с парком самолетов у авиакомпаний, автомобиль-такси выгоден только тогда, когда он движется, а не стоит на парковке. Поэтому такси-машины редко простаивают, даже если горят все лампочки на приборной панели – от Check Engine до неисправностей подушек безопасности. Ехать может? Будет ездить!

А вам потом как «вторичному» покупателю достанутся все невылеченные или недолеченные болячки.

Вот пять примет, которые явно указывают на то, что рассматриваемый KIA Rio – такси.

Примета 1: пробег выше среднего

АвтоКод

Рядовой пользователь наезжает 15-20 тыс. км за год. Поэтому, кстати, и межсервисные интервалы рассчитаны на 15 тыс. км. Так что для Rio 3 условного 2012 года нормальным будет пробег 135-180 тыс. км.

Подозрения должны вызывать корректировки в любую сторону: если меньше, очевидно, смотан. Если больше, очевидно, такси.

Ну или владелец – турист-фанатик, который на маленьком городском седане В-класса часто ездит в Северобайкальск и обратно.

Насторожиться как минимум стоит.

Примета 2: строчка «Коммерческое использование» в истории авто

Проверка истории – самый простой способ вывести экс-такси на чистую воду. Если машина ездила в официальном таксопарке (с лицензией и т.п.), это непременно отразится в отчете. Вот пример:

«Рио» продается с пробегом почти 270 тыс. км. Для восьмилетнего авто это много. Пробиваем машину и что мы видим в отчете avtocod.ru?

Последний пробег, внесенный в диагностическую карту, чуть не дотягивает до 24 тыс. км. Но он скорректированный.

В июле 2019-го пробег был почти 100 тыс. км, через год уменьшился в четыре раза.

Есть пометка о том, что машина использовалась в коммерческих целях и конкретно – в такси.

Дальше, собственно, можно и не смотреть: тут все просто и очевидно.

Но.

Проблема в том, что далеко не все «Рио» официально зарегистрированы как такси. Есть масса частных владельцев, которые «таксерят» по велению души, а вообще у них там бизнес свой.

Такие машины в отчет, конечно, не попадут, поэтому смотреть их надо особенно внимательно.

Примета 3: засаленный и пошорканный задний диван

Задний диван, прямо скажем, не самое востребованное место в городской машине В-класса. Такие авто обычно берут первым-единственным в семью с прицелом ездить в одиночестве или с пассажиром, но не большой толпой или многодетной семьей.

Соответственно, в Rio из-под частного владельца затертым будет водительское кресло и пассажирское – максимум. Если характерная поношенность наблюдается на заднем диване, это тревожный звоночек. От периодических поездок обивка не засаливается и не вышоркивается. Если засалена и пошоркана, значит, ездили не периодически (от случая к случаю), а систематически (каждый день и много).

Примета 4: истертые элементы салона

На регулярную перевозку пассажиров указывает не только потертость заднего дивана, но и состояние салона автомобиля за водителем в принципе. Опытные подборщики следом за креслом смотрят на обивки дверей, коврики и ручки/кнопки.

При обычной будничной эксплуатации их износ должен быть куда ниже, чем у ковриков/обивки/дверных карт со стороны водителя. Если износ есть, и заметный, это говорит об интенсивной перевозке пассажиров. Стоит задуматься и поискать что-то еще.

Примета 5: залог, лизинг

Вполне может быть такое, что автомобиль приобретался как лизинговый в корпоративный автопарк. Цель все та же – перевозка пассажиров, но лицензии такси у организации по каким-то причинам нет. Поэтому по базам автомобиль не пробьется как «такси», но на этот случай можно перестраховаться и глянуть, а нет ли его в списке залогового имущества.

Четвертый и пятый пункт в нашем списке могут совпадать друг с другом, а могут и не совпадать. Допустим, автомобиль приобретался на юрлицо в лизинг и работал с лицензией такси. Или приобретался в лизинг, но как такси не «засвечен». Или, как в примере выше, авто вообще взят на «физика», но при этом таксовал с лицензией.

Никому веры нет, ни один пункт по отдельности не может быть стопроцентной гарантией, поэтому смотреть надо в комплексе.