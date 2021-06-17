Individual Next — Автодом на базе ГАЗель Next

Этот дом на колесах успел побывать даже на автомобильной выставке, где была отмечена, в первую очередь, его необычная двухцветная раскраска.

Фото: car.ru car.ru

Подойдя ближе, многие удивлялись, что создан он на базе автомобиля ГАЗель. В красно-белом красивом автомобиле узнать машину с цельнометаллическим кузовом не так и просто. Но главным моментом все же стал не внешний вид, а начинка.

История производства. История создания этой машины достаточно интересна. Построена она была в качестве обычного фургона Next белого цвета, а затем, по заказу российской компании GT-camp, переправлена в Германию, на предприятие известной компании –«домостроителя» фирмы Reimo. Вначале немецкие конструкторы создали проект, по которому затем и был построен этот дом-фургон. Проект впоследствии был передан обратно в GT-Camp, и сборка машин в дальнейшем осуществлялась уже на заводе, расположенном в подмосковных Химках. Так что же было сделано с Газелью в Германии?

Устройство автомобиля. Из правого борта может быть выдвинут навес, с закреплением его специальными фиксаторами. Внутрь ведет откидная ступенька необычной конструкции, в которой можно хранить, например, обувь. На данный момент эту подножку приходится откидывать вручную, а находясь внутри делать это неудобно, но разработчики пообещали снабдить ее электрическим приводом.

Салон. Салон рассчитан на комфортное размещение четырех человек и продуман до мелочей. Первое, что привлекает внимание сразу при входе – это широкие мягкие кресла и раскладной столик. Сиденье водителя и двухместный диванчик для пассажиров могут быть развернуты против хода движения, создавая атмосферу кают-компании. Когда приходит время ложиться спать, сиденья легко трансформируются в две кровати, длина каждой из которых достигает двух метров.

Еще одно спальное место для двух человек может быть организовано в задней части кузова, на специальном помосте. Под ним располагается объемный багажник, с отделениями для мелких вещей. В центральной части салона вдоль правой стены находится кухонная стойка с раковиной и газовой плитой, а напротив нее санузел, включающий в себя туалет и душ. Особенностью автомобиля является возможность использовать внешние подключения для воды и газа во время организованных стоянок, для чего на бортах предусмотрены специальные выводы.

Имеются в салоне и такие приятные мелочи, как контурная подсветка из светодиодов, и телевизор, который на кронштейне может быть выдвинут наружу. Не обошлось и без климатической установки, включающей в себя кондиционер и отопитель. Стены также получили дополнительное утепление, поэтому у этого автодома круглогодичная возможность использования.

Технические характеристики. Здесь особых изменений машина не получила, в подкапотном пространстве разместился обыкновенный Cummins ISF. Самое главное – осталась неизменной полная масса, составляющая 3,5 тонны, что позволяет управлять машиной человеку с правами категории В.