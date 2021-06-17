Кроссовер Haval F7: Российская сборка и приятный интерьер

Автомобили китайского производства становятся всё более востребованными на российском рынке.

Фото: car.ru car.ru

Одной из интересных моделей является Haval H7. Автомобиль привлекает все категории водителей, от начинающих до опытных автомобилистов, получающих истинное удовольствие от вождения.

Размеры и вес кроссовера. Основой для создания модели послужила новая независимая платформа, созданная именно для этого авто. Производители постарались сделать так, чтобы выбранная платформа помогла выделить автомобиль среди конкурентов. Основным считается Kia Sorento , который так же популярнен на рынке РФ. Длина кроссовера 4620 миллиметра, а ширина 1846 миллиметров. Клиренс составляет 190 миллиметров, что довольно немного, ведь модель относится к SUV-сегменту.

Размер багажного отделения 723 литра. При необходимости можно сложить задний ряд сидений, увеличив размер багажного отделения до 1443 литров.

Технические параметры. Под капотом базовой версии установлен 1,5-литровый мотор. Его мощность составляет 150 лошадиных сил. Вместе с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод может быть передним или полным. Разогнаться до 100 километров в час можно за 10,9-секунды. Предельная скорость не превышает 180 километров в час.

Также представлена версия, оснащенная 2,0-литровым 190-сильным мотором. Разогнаться до 100 км/ч в час можно за 9,2-секунды, максимальная скорость авто равна 195 километров в час. На каждые 100 километров пути требуется около 9 литров топлива. Получается кроссовер имеет средний расход топлива, который напрямую зависит от манеры вождения.

Тормозная система и подвеска. Как уже говорили, подвеска нового Haval F7 полностью независимая. Спереди производитель установил классические стойки МакФерсон, сзади независимая двухрычажная подвеска. Это позволило не только улучшить комфорт кроссовера, но и уменьшить его стоимость в сравнении с конкурентами.Тормозная система Haval F7 в принципе стандартная для наших дней.

Ни подвеска, ни тормозная система не вызывают никаких проблем и поломок, при своевременном техническом обслуживании, которое можно выполнять как самостоятельно, так и в сервисном центре, дополнительно оплачивая работу механиков.