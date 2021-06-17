Армения откажется от использования названия "коньяк" для своей продукции с 2043 года

ЕРЕВАН, 17 июня. /ТАСС/. Армянские производители в рамках Соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом с 2043 года откажутся от использования слова "коньяк" и обсуждают новое название, чтобы не потерять рынки. Об этом в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян

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"Соглашением о расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, подписанным в 2017 году, предусматривается отказ с 2043 года от использования слова "коньяк" при экспорте коньячной продукции в контексте защиты географических наименований ЕС. Соответственно, до 2043 года армянские производители будут проводить соответствующую маркетинговую стратегию, а правительство им будет в этом помогать и содействовать", - отметил Григорян.

Требование об отказе от названия "коньяк", содержащееся в соглашении, обусловлено тем, что термин является защищенным географическим наименованием, использовать которое, согласно действующими в ЕС правилами, можно только для продукции, произведенной во французском департаменте Шаранта, где находится город, именем которого и стали называть напиток. В соответствии с соглашением, ЕС выделит Армении финансовую помощь в размере 3 млн.

По словам и. о. вице-премьера, с 2032 года использование названия "коньяк" будет запрещено для внутреннего рынка самой Армении. Он уверен, что "функционал и инструментарий правительства для регулирования такого рода отношений к тому времени будет достаточно эффективен, чтобы контролировать соблюдение этого требования".

Армянский коньяк и контрафакт

У и.о. вице-премьера Армении есть опасения, что после отказа от слова "коньяк" за рубежом недобросовестные продавцы, вероятно, будут и дальше использовать этот бренд.

"Перед нами стоит такая задача, и ее нужно решать, чтобы обеспечить должную защиту для наших производителей. Вероятно, в странах с развитыми рынками эта проблема будет решаться намного эффективнее, поскольку так или иначе такие страны сами устанавливают и будут развивать реально действующие механизмы борьбы с контрафактом. Что касается стран с менее развитыми рынками, то проблема есть, но, учитывая характеристику настоящего коньячного продукта, львиная доля экспорта приходится и будет приходиться на страны с развитыми рынками", - добавил он.

По словам Григоряна, ущерб производителей армянского коньяка в ближайшей и долгосрочной перспективе при отказе от известного названия зависит от качества маркетинговой стратегии, которая будет реализовываться до вступления в силу ограничений.

"Тут необходимо найти оптимальный баланс затрат на маркетинг, возможного ущерба и потенциальной дополнительной доходности. Я не исключаю, что при грамотной стратегии это мероприятие может принести дополнительную выгоду нашим производителям. Может, это звучит странно, но это абсолютно вероятный сценарий, поскольку появляется шанс консолидироваться и провести маркетинговый маневр, который может простимулировать продажи. Времени для этого вполне достаточно, а правительство готово и будет готово оказывать всяческую поддержку в этом вопросе, в том числе финансовую", - подчеркнул он.

Новый бренд известной продукции

Армянские производители активно обсуждают новые названия, которые будут использоваться для замещения слова "коньяк". "Я пока не готов раскрывать такие детали, поскольку полного консенсуса у основных игроков рынка пока нет. Концепции есть, программа информационного сопровождения разрабатывается, но обсуждения и дебаты по этим вопросам пока продолжаются", - отметил и.о. вице-премьера Армении, добавив, что за "последние три календарных года объем экспорта армянского коньяка составил около $0,5 млрд, из них порядка 79% - в Россию".

Коньячное производство в Армении было основано в 1887 году купцом первой гильдии Нерсесом Таиряном в Ереване на первом винодельческом заводе, построенном десятью годами ранее на территории бывшей ереванской крепости. В 1893-1894 гг. в Ереване было построено еще три новых коньячных завода, а в 1914 году число коньячных заводов Армении достигло 15.