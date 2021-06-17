У новых Suzuki Jimny для России нашли сразу два дефекта

Росстандар согласовал отзывную кампанию Suzuki Jimny , который продается в России с лета 2019 года. Отзыву подлежат все автомобили, которые успели привезти в страну до 27 февраля 2021 года: у 2675 машин могут возникнуть проблемы с дверями из-за жгута проводов передних дверей, а еще у 3039 экземпляров Jimny может образоваться конденсат на внутренней поверхности панели крыши, что грозит поломкой кнопки или микрофона системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Фото: © Suzuki © Suzuki

В первом случае дефект связан с дверями: при многократном открытии и закрытии провода в жгуте могут быть повреждены либо поломаны. В результате повреждения жгута может быть нарушено нормальное функционирование электрических элементов управления, расположенных в дверях. В рамках отзыва на автомобилях бесплатно заменят жгут проводов передних дверей.

Во втором случае проблемами грозит конденсат, который может образоваться на внутренней поверхности панели крыши из-за большой разности температур между окружающей средой и внутри салона автомобиля, а также при внутренней циркуляции воздуха.

Попадание капель конденсата в разъемы кнопки SOS или микрофона системы экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС может привести к ее некорректной работе, а также вызвать появление предупреждающего индикатора на приборной панели, информирующего о необходимости обратиться к дилеру для проверки. Дефект будет устранен за счет улучшения влагозащитных свойств некоторых элементов системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по списку на сайте Росстандарта.

Прием заказов на Suzuki Jimny нового поколения открылся в июле 2019 года, а в августе модель появилась у российских дилеров. Сменивший поколение «Джимни» построен на лонжеронной раме лестничного типа и оснащен системой полного привода AllGrip Pro. Внедорожник доступен с 102-сильным атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 литра, который сочетается с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным «автоматом». Цены начинаются от 1 789 000 рублей.