Россияне начали жаловаться на слишком частые штрафы от ГИБДД . Как пишет Autonews.ru, так как камеры, фиксирующие нарушения, стоят "одна за другой", можно получить два штрафа за минуту.

В частности, издание приводит пример россиянина, который за одну минуту получил сразу два штрафа за превышение скорости. По мнению водителя, это несправедливое наказание.

"На постановлениях видно: первый раз на превышении +20-40 км/ч владельца BMW камера поймала в 10 часов 36 минут 13 секунд на улице Нижние Мневники — машина двигалась со скоростью 84 км/ч. Следующая фиксация такой же скорости произошла уже при съезде с этой улицы в 10 часов 37 минут 16 секунд", — пишет издание.

В описываемой ситуации расстояние между камерами составляло порядка 1,3 километра.

Возмущенный водитель отмечает, что таки образом "с каждого столба скоро будет прилетать по штрафу".

Другой автовладелец сообщил, что получал "быстрые" штрафы при подъезде к Нижнему Новгороду. Первая камера зафиксировала нарушение спереди, а расположенный рядом второй комплекс — смотрел назад. Эта камера контролировала, не разогнался ли водитель снова.

Как рассказали изданию в пресс-службе ассоциации производителей комплексов "Око", согласно методике Минтранса от 2019 года, минимальное расстояние между комплексами фото и видеофиксации за пределами населенных пунктов составляет 1000 метров. В населенных пунктах — 200 метров.

Решение о местах установки комплексов принимают в ГИБДД, исходя из показателей аварийности, отметили в пресс-службе.

Министерство юстиции намерено автоматизировать списание денег с банковских счетов граждан, не оплативших штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект.

Таким образом предлагается упростить порядок взысканий без привлечения судебных приставов. По информации издания, поправки уже поддержаны Минфином . По прогнозам, новая система заработает уже в 2022 году.

В Минюсте признали некоторые риски, связанные с неправомерным списанием денег со счетов россиян. В связи с этим ведомство «прорабатывает дополнительные механизмы защиты прав граждан».

В декабре 2020 года сообщалось, что Государственная Дума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые упростят процедуру обжалования штрафов от ГИБДД. Автомобилисты с помощью портала Госуслуг смогут оспорить ошибочные постановления Госавтоинспекции. Авторы поправок отмечают, что сейчас в России идет активное развитие сети камер, и полностью исключить ошибки не представляется возможным. Также в последнее время камеры научились распознавать новые нарушения ПДД, такие как непропуск пешеходов, разговоры по телефону и непристегнутые ремни безопасности, что может вызывать дополнительные трудности.

Разработанные изменения должны позволить россиянам избежать необходимости обращаться в отделения Госавтоинспекции и тратить время на заполнение бумаг. Отмечается, что для оформления жалобы необходимо иметь электронную подпись на сайте Госуслуг. Новая норма полноценно заработает с 1 сентября 2021 года.

Один из штрафов, которые могут начать выписывать за парковку, возможно, грозит автомобилистам, паркующимся во дворах на местах для спецтехники. Об этом агентству «Прайм» заявил ведущий юрист организации Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин

По его словам, водителям в ближайшее время стоит ждать новую меру и надо анонсировать ее заранее.

«На данный момент непосредственно административных санкций в виде штрафов за такое нарушение в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено. При этом нужно понимать, что далеко не все дворы вообще обладают местом для проезда спецтранспорта, который существенно шире легковых автомобилей», — пояснил эксперт.

Среди последних штрафов, которые стали приходить водителям – это штраф за оставленные на платных парковках машины в зоне действия знака «Остановка запрещена» с табличкой, обозначающей такси.

Кроме того, автовладелец, помимо штрафа в 3 тысячи рублей, может столкнуться с эвакуацией транспортного средства.

Подобные ситуации все чаще приводят к судебным разбирательствам, потому что водители не всегда замечают знаки, пояснил специалист.

Законопроект, который предусматривает штрафы за превышение средней скорости на протяженных участках дорог, разрабатывают в настоящее время МВД , Минюст и Минтранс России. Об этом 3 июня рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, которые приводит РИА Новости, предполагается на уровне закона закрепить административную ответственность за такие нарушения, которые будут зафиксированы автоматическими комплексами контроля — фото и видеокамерами.

Кроме того, он уточнил, что в данном законопроекте будет предложено измерять скорость автомобиля на въезде и на выезде с такого участка и вычислять среднюю скорость с учетом его протяженности.

При этом на данный момент в Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд по участкам дорог, где установлены следящие камеры, и штрафам подвергают автомобилистов, которые превысили скорость движения «в моменте».

Верховный суд уже вставал на сторону автомобилистов в случае превышения «cредней скорости», и введение штрафов за это некорректно, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин . Так он оценил возможность появления новой нормы для россиян в разговоре с RT.

Эксперт отметил, что практика установления средней скорости и наказание за ее превышение стали вводить отдельные регионы. После этого Верховный суд заявил, что в кодексе такого рода наказания не предусмотрены, поскольку «должно обязательно определяться место и время совершения правонарушения».

«Это [определение места и времени совершения правонарушения] непременные признаки любого деяния... Кроме того, все дорожные знаки, ограничивающие скорость, они касаются конкретных участков... Я не против тотального видеоконтроля вообще. Установите видеокамеры повсеместно, на всех дорогах и трассах, и фиксируйте в каждый момент времени такое превышение», — заявил Похмелкин.

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что по сути такие штрафы незаконны и их можно обжаловать. По его словам, в правилах дорожного движения нет понятия средней скорости, но многие приборы, которые измеряют скорость, определяют именно среднюю скорость на том или ином участке дороги.