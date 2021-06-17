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Бренд Mobilize от Renault представил три компактных электромобиля

Car.ru
1 час назад
Некоторое время назад суббренд Renault Mobilize продемонстрировал прототип нового электрокара EZ-1. Ныне на его основе были сконструированы сразу три электромобиля различного назначения.
Бренд Mobilize от Renault представил три электромобиля
Фото: Car.ruCar.ru
Mobilize DUO представляет собой пассажирский электрокар на два человека, предназначенный для каршеринга. Размерами он напоминает Citroen Ami, на 50% создан из перерабатываемого материала и сам перерабатывается на 95%.
Другая новинка от суббренда Renault - Mobilize BENTO. Это грузовая вариация DUO, которая хорошо подойдет для служб доставки. Вместительность грузового отделения французского автомобиля составляет один кубический метр.
Mobilize HIPPO - электрокар для перевозки грузов в местах, где запрещены автомобили, которые функционируют на ископаемом топливе. На борт машина способна брать до трех кубометров всевозможного груза массой до 200 кг.
Есть информация и о технической составляющей новинок. На модели Mobilize станут устанавливать 1-4 батарейных блоков объемом 2,3 кВт/ч каждый. О дальности хода ничего неизвестно, но вышеупомянутый Citroen Ami с аккумулятором на 5,5 кВт/ч проезжает не больше 75 км.
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