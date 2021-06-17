В Британии сравнили Cadillac Байдена и Aurus Путина

Фото: AP/Reuters AP/Reuters

Американский президент приехал на виллу Ла-Гранж на бронированном Cadillac стоимостью $1,5 млн. Автомобиль оснащен камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней из стали и керамики, способной выдержать взрыв бомбы и стрельбу. Отмечается, что двери этой машины весят столько же, сколько двери самолета Boeing 757.

Также, в машине Байдена есть встроенная система связи, кислородная система и запас крови президента на случай чрезвычайной ситуации.

Задняя часть Cadillac отделена от водителя стеклянной перегородкой. Там же, на задних сиденьях, установлен спутниковый телефон с прямой связью с вице-президентом США Камалой Харрис и Пентагоном

Топливный бак американского автомобиля бронированный, кроме того, он заполнен пеной, которая предупреждает взрыв даже при прямом попадании.

«Российский президент тоже может похвастаться уникальным бронированным лимузином, где, как утверждаются, пассажиры остаются в безопасности даже под водой», — пишет издание. Однако информации об Aurus Senat у газеты гораздо меньше, чем о Cadillac.

Автомобиль Путина имеет 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 лошадиных сил, гибридный привод и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Стоимость обычного Aurus составляет 18 млн рублей, но, по информации газеты, машина президента оценивается дороже.

Ранее американский журнал Newsweek сравнил новые лимузины президента России Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа