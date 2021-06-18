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Новый хэтчбек Honda Civic раскрылся в Сети

Autorating.ru
3 часа назад
Презентация одиннадцатого поколения Honda Civic состоялось в конце апреля, но японцы показали только четырёхдверку, сегодня на профильном форуме посвящённом модели появились фотографии стандартного хэтчбека, чей дебют запланирован на 24 июня.
Новый хэтчбек Honda Civic раскрылся в Сети
Фото: autorating.ruautorating.ru
Как и ожидалось, пятидверка отличится от седана только оформлением кормы, на которой будут двухблочные С-образные задние фонари, объединённые декорированной перемычкой, небольшой спойлер на кромке крышки багажника, пара прямоугольных патрубков скрывающих невзрачный тракт выпуска, имитация диффузора с тремя рёбрами раздела и подкорректированное окошко бокового остекления. Спереди хэтч будет точно таким же как и седан, в салоне, соответственно, тоже.
Стандартные пятидверки в исполнениях LX и Sport получат бензиновый атмосферник 2.0 (158 л.с. и 187 Н·м), у продвинутых версий EX и Touring будет «турбочетвёрка» 1.5 (180 л.с. и 240 Н·м), оба двигателя сопряжены с вариатором.
На иллюстрации
Во второй половине года хэтчбек предстанет в боевой версии Type R, которая отличится аэродинамичным кузовным обвесом с массивным задним антирылом, спорт-подвеской с адаптивными амортизаторами, перенастроенным рулевым управлением и модернизированной бензиновой «турбочетвёркой» 2.0 VTEC отдача которой превысит нынешние 320 л.с. и 400 Н·м, системой имитации векторизации тяги (за счёт тормозов) и шестиступенчатой «механикой» с коротким рядом передаточных чисел.
Honda Civic Type R
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