Новый хэтчбек Honda Civic раскрылся в Сети

Как и ожидалось, пятидверка отличится от седана только оформлением кормы, на которой будут двухблочные С-образные задние фонари, объединённые декорированной перемычкой, небольшой спойлер на кромке крышки багажника, пара прямоугольных патрубков скрывающих невзрачный тракт выпуска, имитация диффузора с тремя рёбрами раздела и подкорректированное окошко бокового остекления. Спереди хэтч будет точно таким же как и седан, в салоне, соответственно, тоже.
Стандартные пятидверки в исполнениях LX и Sport получат бензиновый атмосферник 2.0 (158 л.с. и 187 Н·м), у продвинутых версий EX и Touring будет «турбочетвёрка» 1.5 (180 л.с. и 240 Н·м), оба двигателя сопряжены с вариатором.
Во второй половине года хэтчбек предстанет в боевой версии Type R, которая отличится аэродинамичным кузовным обвесом с массивным задним антирылом, спорт-подвеской с адаптивными амортизаторами, перенастроенным рулевым управлением и модернизированной бензиновой «турбочетвёркой» 2.0 VTEC отдача которой превысит нынешние
320 л.с. и 400 Н·м, системой имитации векторизации тяги (за счёт тормозов) и шестиступенчатой «механикой» с коротким рядом передаточных чисел.