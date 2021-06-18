Новый хэтчбек Honda Civic раскрылся в Сети

Как и ожидалось, пятидверка отличится от седана только оформлением кормы, на которой будут двухблочные С-образные задние фонари, объединённые декорированной перемычкой, небольшой спойлер на кромке крышки багажника, пара прямоугольных патрубков скрывающих невзрачный тракт выпуска, имитация диффузора с тремя рёбрами раздела и подкорректированное окошко бокового остекления. Спереди хэтч будет точно таким же как и седан, в салоне, соответственно, тоже.