АвтоВАЗ готовится к переносу сборки Lada Niva Travel на главный конвейер

АвтоВАЗ
готовится к переносу сборки новой модели - Lada
Niva Travel. Процесс затянется на несколько месяцев.
Не так давно производство новой Lada Niva Travel перенесли с завода "Лада Запад Тольятти" на главный конвейер. В прошлом месяце на предприятии собрали первый экземпляр модели.
Известно, что в СКП
Lada Niva Legend все еще продолжают подготовку к переносу сборки новой модели АвтоВАЗа. За неделю на этой линии собирается по несколько экземпляров модели для обработки технологической цепочки.
Сотрудники ВАЗ стараются достигнуть необходимого уровня в качестве выпускаемых автомобилей. По предварительной информации, сборка внедорожника будет полностью перенесена на главный конвейер до окончания отпуска в августе этого года.
Деятельность предприятия "Лада Запад Тольятти" будет приостановлена. Все сотрудники данного завода станут членами коллектива АвтоВАЗа.
Напомним, что продажи Lada Niva Travel были запущены в феврале этого года. В начальной комплектации автомобиль оценивается в 779 900 рублей.