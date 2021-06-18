АвтоВАЗ готовится к переносу сборки Lada Niva Travel на главный конвейер

АвтоВАЗ готовится к переносу сборки новой модели - Lada Niva Travel. Процесс затянется на несколько месяцев.

Не так давно производство новой Lada Niva Travel перенесли с завода "Лада Запад Тольятти" на главный конвейер. В прошлом месяце на предприятии собрали первый экземпляр модели.

Известно, что в СКП Lada Niva Legend все еще продолжают подготовку к переносу сборки новой модели АвтоВАЗа. За неделю на этой линии собирается по несколько экземпляров модели для обработки технологической цепочки.

Сотрудники ВАЗ стараются достигнуть необходимого уровня в качестве выпускаемых автомобилей. По предварительной информации, сборка внедорожника будет полностью перенесена на главный конвейер до окончания отпуска в августе этого года.

Деятельность предприятия "Лада Запад Тольятти" будет приостановлена. Все сотрудники данного завода станут членами коллектива АвтоВАЗа.