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Когда можно заливать в иномарку российское масло, рассказал автоэксперт

Профиль
2 часа назад
Большинство владельцев автомобилей иностранных марок уверены, что в двигатели их машин можно заливать масло только зарубежных брендов. По мнению экспертов, такая точка зрения не всегда соответствует действительности.
Когда можно заливать в иномарку российское масло
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom
Фобии автовладельцев в моторно-масляном деле объяснимы, так как станции ТО официальных дилеров используют исключительно смазки иностранных производителей. Но в реальности, как пишет портал "АвтоВзгляд", в мотор можно заливать подходящее по вязкости масло от любого производителя, но при одном условии: оно должно иметь одобрение завода-изготовителя автомобиля.
Об одобрении свидетельствует наличие у производителя масла соответствующего сертификата. Обычно, все крупные компании- "масленщики" о наличии таких документов оповещают при любой возможности. После этого следует проверить жидкость на совместимость по вязкости и по применимости на типе двигателя (по API). В этом случае ничего плохого при переходе с иностранного на отечественное масло не произойдет.
Не исключено, что мотор даже "выиграет" от такого решения. Производители иностранных масел часто вынуждены укладываться в жесткие требования к содержанию в жидкости серы и фосфора – веществ, значительно снижающих уровень трения в двигателе. Для российских масел допускается большее присутствие этих химических элементов.
Ранее "Профиль" писал, что многие автовладельцы после кризиса вынуждены обслуживать свои автомобили самостоятельно. Также покупатели подержанных автомобилей пытаются приобрести машину, которая не разорит при обслуживании и на "расходниках" к которой можно сэкономить. Автоэксперты поделились, какой двигатель позволит тратить меньше на смазочные материалы.
Бортжурнал,АвтоВзгляд,
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