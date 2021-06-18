Когда можно заливать в иномарку российское масло

Большинство владельцев автомобилей иностранных марок уверены, что в двигатели их машин можно заливать масло только зарубежных брендов. По мнению экспертов, такая точка зрения не всегда соответствует действительности.

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Фобии автовладельцев в моторно-масляном деле объяснимы, так как станции ТО официальных дилеров используют исключительно смазки иностранных производителей. Но в реальности, как пишет портал "АвтоВзгляд", в мотор можно заливать подходящее по вязкости масло от любого производителя, но при одном условии: оно должно иметь одобрение завода-изготовителя автомобиля.

Об одобрении свидетельствует наличие у производителя масла соответствующего сертификата. Обычно, все крупные компании- "масленщики" о наличии таких документов оповещают при любой возможности. После этого следует проверить жидкость на совместимость по вязкости и по применимости на типе двигателя (по API). В этом случае ничего плохого при переходе с иностранного на отечественное масло не произойдет.

Не исключено, что мотор даже "выиграет" от такого решения. Производители иностранных масел часто вынуждены укладываться в жесткие требования к содержанию в жидкости серы и фосфора – веществ, значительно снижающих уровень трения в двигателе. Для российских масел допускается большее присутствие этих химических элементов.