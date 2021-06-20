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Составлен ТОП самых интересных новинок автосалона в Мюнхене

PNZdriveиещё 2
41 минуту назад
Мотор-шоу в Мюнхене запланировано на 7-12 сентября 2021 года. Это мероприятие заменило собой автосалон, который ранее проводился во Франкфурте по нечетным годам. Сейчас остается еще 2,5 месяца, при этом мировые бренды уже успели анонсировать свои новые модели. Эксперты портала Carsweek.ru называют самые заметные модели, которые готовятся к премьере на этом мероприятии.
Таинственная иномарка и BMW 7-Series: Топ новинок в Мюнхене
Фото: CarsweekCarsweek
Электрический Mercedes-Benz EQE
Новинка окажется электрическим братом немецкого седана E-Class. Новинку много раз видели во время тестовых заездов. Модель сконструировали на базе роскошного электроседана EQS, который будет иметь кузов лифтбек. После выхода на рынок модель будет соперничать с Porsche Taycan и Tesla Model S.
Концепт-кар BMW 7-Series
Концептуальное исполнение будет сильно отличаться от серийного исполнения. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии прототипов. В головной части модели будет заостренный бампер, подросшая радиаторная решетка, а также иное расположение фар. Подробности технического плана еще не называются. Не исключено, что под капотом может находиться не только гибридный мотор, но и полностью электрифицированный агрегат.
Малогабаритный паркетник Smart
Эта марка прославилась производством маленьких сити-каров. Но этой осенью концерн представит свой первый кроссовер. Над его созданием работали бренды Daimler и Geely. Сборку наладят в КНР. Модель будет на 100% электрической с отдачей на 268 лошадиных сил с дальностью хода на 350 км пути. Новинка будет предлагаться в КНР и Европе.
Таинственная иномарка Project Landjet совместной разработки Porsche, Audi и Bentley.
Главный дизайнер немецкого бренда Audi сообщил о том, что новая модель понравится оригинальным дизайном. Его называют революционным, т.к. он не перекликается с брендовым оформлением иномарок Audi, Bentley и Porsche. Модель также будет отличаться современнейшей системой автономного вождения. Основными соперниками станет Tesla Model S и новый Mercedes-Benz EQE. Серийная версия модели должна появиться в продаже в 2024 года.
Бортжурнал,Tesla Model S,Daimler,Geely,Bentley,BMW,Audi,Tesla,Mercedes-Benz,Porsche,
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