Таинственная иномарка и BMW 7-Series: Топ новинок в Мюнхене

Мотор-шоу в Мюнхене запланировано на 7-12 сентября 2021 года. Это мероприятие заменило собой автосалон, который ранее проводился во Франкфурте по нечетным годам. Сейчас остается еще 2,5 месяца, при этом мировые бренды уже успели анонсировать свои новые модели. Эксперты портала Carsweek.ru называют самые заметные модели, которые готовятся к премьере на этом мероприятии.

Фото: Carsweek Carsweek

Электрический Mercedes-Benz EQE

Новинка окажется электрическим братом немецкого седана E-Class. Новинку много раз видели во время тестовых заездов. Модель сконструировали на базе роскошного электроседана EQS, который будет иметь кузов лифтбек. После выхода на рынок модель будет соперничать с Porsche Taycan и Tesla Model S.

Концептуальное исполнение будет сильно отличаться от серийного исполнения. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии прототипов. В головной части модели будет заостренный бампер, подросшая радиаторная решетка, а также иное расположение фар. Подробности технического плана еще не называются. Не исключено, что под капотом может находиться не только гибридный мотор, но и полностью электрифицированный агрегат.

Малогабаритный паркетник Smart

Эта марка прославилась производством маленьких сити-каров. Но этой осенью концерн представит свой первый кроссовер. Над его созданием работали бренды Daimler Geely . Сборку наладят в КНР. Модель будет на 100% электрической с отдачей на 268 лошадиных сил с дальностью хода на 350 км пути. Новинка будет предлагаться в КНР и Европе.

Таинственная иномарка Project Landjet совместной разработки Porsche, Audi и Bentley.