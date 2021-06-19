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Стали известны сроки премьеры новой BMW 7-Series

Motor.ruиещё 1
2 часа назад
Премьера представительского седана BMW 7-Series должна состояться в сентябре нынешнего года на автосалоне в Мюнхене, который откроется вместо закрытой выставки во Франкфурте.
Премьеру новой BMW 7-Series запланировали на сентябрь
Фото: MotorMotor
Как сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники в компании BMW, «семёрка» нового поколения с индексом G70 будет показана совсем скоро, но пока в статусе концепта. Флагманский седан дебютирует на новом Мюнхенском автосалоне, который 6 сентября нынешнего года впервые распахнет двери вместо выставки во Франкфурте, навсегда прекратившей своё существование. Новое мероприятие при этом сохранит прежнее название - Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Баварский концепт продемонстрирует очертания и ключевые элементы дизайна 7-Series нового поколения. Серийная версия «семёрки» дебютирует в следующем году.
Известно, что представительский седан BMW 7-Series будущего поколения построят на новой платформе Neue Klasse, рассчитанной в том числе и на автомобили с электрической силовой установкой разных классов и компоновки. К 2025 году на неё планируется перевести большинство моделей баварской марки. У новой «семёрки» впервые появится электрическая версия i7, которая получит и «заряженную» модификацию из линейки M Performance - i7 M60 или Mi7. Двигатель внутреннего сгорания у 7-Series останется только в двух версиях: бензиновой 740i и дизельной 735d. Мотора V12 у «семёрки» больше не будет вовсе.
Бортжурнал,BMW,
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