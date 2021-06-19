Премьеру новой BMW 7-Series запланировали на сентябрь

Известно, что представительский седан BMW 7-Series
будущего поколения построят на новой платформе Neue Klasse, рассчитанной в том числе и на автомобили с электрической силовой установкой разных классов и компоновки. К 2025 году на неё планируется перевести большинство моделей баварской марки. У новой «семёрки» впервые появится электрическая версия i7, которая получит и «заряженную» модификацию из линейки M Performance - i7 M60 или Mi7. Двигатель внутреннего сгорания у 7-Series останется только в двух версиях: бензиновой 740i и дизельной 735d. Мотора V12 у «семёрки» больше не будет вовсе.