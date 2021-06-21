Фанат собрал уникальную BMW 2-Series с 592-сильным турбодизелем

Фанат из Южной Африки собрал уникальную BMW 2-Series с очень мощным дизелем. Основой послужила обычная BMW 220d, но малолитражный двигатель заменили на рядную 3,0-литровую «шестёрку» от старого кроссовера X5 M50d. С впрыском закиси азота и метанола агрегат выдаёт 592 лошадиные силы и 1070 Нм крутящего момента, так что и трансмиссию, и подвеску обычной «двойки» пришлось убрать, а компоненты позаимствовать у других «эмок» BMW.

Фото: YouTube-канал Cars.co.za YouTube-канал Cars.co.za

Доработкой BMW 220d владелец Гэри Мартинс занимался сам, благо раньше мужчина работал техническим специалистом баварской марки и в автомобилях разбирается. Чтобы справиться с тягой форсированного турбомотора, на «двойку» установили усиленную коробку передач от 330d, кастомный задний дифференциал и карданный вал от M135i.

YouTube-канал Cars.co.za

Как назвать необычный проект автор не решил: внешний обвес делает купе с супердизелем идентичным M2, но если соответствовать неймингу BMW, двухдверку следовало бы назвать M2 50d. Интересно, что в отличие от X5 M50d xDrive, на «двойке» сохранён задний привод.

Штатные тормоза уступили место механизмам от M5 F10 спереди и M4 F82 сзади; после доработок купе стало двухместным, а позади разместили каркас безопасности. Обычные кресла заменили на ковши от M3.