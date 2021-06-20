Как у Железного человека: Спортивный Audi R8

Когда у водителя есть в наличии сумма 2 млн рублей на покупку автомобиля, можно смело выбирать любой из понравившихся вариантов, так как предложений в этом ценовом сегменте достаточно много.

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Одним из ярких вариантов становится Audi R8 . Конечно, за указанную сумму водители получают возможность приобрести суперкар с пробегом, так как стоимость нового значительно выше. Но если нет задачи приобретать автомобиль SUV-сегмента, то вполне можно рассмотреть такой вариант авто.

История создания спорткара является очень интересной. К началу 2000-х годов у производителей этого концерна в модельном ряду было большое количество различных моделей, успешно продающихся на мировом рынке. Не хватало только быстрого и мощного суперкара. Создавать эту модель было решено с нуля, поэтому разработчики вложили много сил и времени на выпуск этого автомобиля. Машина первого поколения была представлена в 2006 году. За время серийного производства с конвейера сошло 26 тысяч машин.

V10 quattro является полноприводной версией модели. Автомобиль прекрасно сочетает эстетику классического кузова с высокими показателями мощность и крутящего момента. В результате масштабного обновления модель получила улучшенную подвеску и ещё больше динамики. Разработчики сделали все возможное для того, чтобы модель получилась достойной и им это удалось.

Автомобиль в этой модификации оснащен стандартным силовым агрегатом. Его мощность составляет 570 лошадиных сил. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач. Для разгона до 100 километров в час требуется 3,4-секунды. Показатель предельной скорости не превышает отметки в 325 километров в час. На каждые 100 километров пути требуется в среднем 13,1-литра топлива. Показатель вредных выбросов CO2 — до 298 г/км.

V10 perfomance quattro. Это «заряженная» модификация , также доступная в кузове купе или родстер с ещё большей мощностью, которую обеспечивает V-образный десятицилиндровый двигатель. Даже недолгое управление таким спорткаром на тест-драйве подарит истинное наслаждение всем, кто неравнодушен к быстрой езде.

Мощность мотора, расположенного под капотом, составляет 620 лошадиных сил. Вместе с ним работает восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия. Разогнаться до первой сотни можно за 3,1-секунды, набрав максимальную скорость, равную 330 километров в час. Особенностью этой комплектации становятся существенно доработанные тормоза, которым производители уделили особое внимание.

Дизайн автомобиля. Яркий и смелый дизайн проигрывается в каждой мелочи, что не может не радовать покупателей. В сравнении с другими моделями марки, автомобиль считается более достойным и современным. Производители использовали хорошее сочетание плавных линий кузова и довольно интересных дополнительных элементов.

В общем и целом внешний облик спорткара динамичный в любом кузовном исполнении. Его размеры — 4425 x 1940 x 1240 мм (длина, ширина и высота), колёсная база — 2650 мм. Клиренс равен 100 мм в стандартном режиме пневматической подвески и может быть изменён в меньшую или большую сторону.