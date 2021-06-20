Случайная встреча: Kia Elan или Lotus по-корейски

Автомобиль корейского производства Kia Elan является настоящим бриллиантом в модельном ряду марки.

Фото: car.ru car.ru

Это первый корейский родстер, поступивший в серийное производства и привлекший к себе такое большое количество потенциальных клиентов, среди которых в основном молодые автомобилисты. Производители соединили в этой модели все основные технические параметры и богатое оснащение. Результатом этого сочетания стал совершенный, мощный и скоростной автомобиль.

Серийный выпуск автомобиля. Выпуск данной модели Kia претендовал на повышение имиджа корейской компании среди своих клиентов. Ведь создание спортивной модели требует от производителей определенного искусства, которое должно сочетаться с высокими технологиями и выносливостью автомобиля.

Первый серийный автомобиль сошел с конвейера в 1995 году. Под капотом был установлен 1,8-литровый мотор. Его мощность составляла 151 лошадиную силу. Предельная скорость 220 километров в час. Разогнаться до первой сотни можно было за 8,7-секунды. По расходу топлива родстер представлял вполне приемлемые по тем временам показатели: порядка 11 литров на 100 километров по городским улицам и всего 7 литров – по трассам.

Эксклюзивность новинки сделала свое дело и привлекла к себе внимание большинства покупателей. Передний спойлер получил яркую и выразительную форму исполнения. Внешне он напоминает большую клешню, это придает автомобилю дерзкие и агрессивные черты.

Колесные арки были значительно увеличены в размерах – под 17-дюймовые колеса. Сбалансированные пропорции Киа Элан – это, пожалуй, единственная характеристика, которая отражает традиции модельного ряда Киа того времени, не претендуя на качественно новый характер. Длина автомобиля 3880 миллиметров, а ширина - 1730 миллиметров.

Динамика автомобиля просто прекрасна. Это обуславливается сбалансированной конструкцией родстера. Передняя подвеска представляет собой сдвоенный поперечный рычаг треугольной формы и поперечный стабилизатор, задняя – треугольный поперечный рычаг, верхний поперечный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина и телескопический амортизатор.

Тормозная система представлена в виде вентилируемых дисковых тормозов. В дополнение к ним установлены электронные системы ABS и Brake Assist.

Интерьер автомобиля представлен дорогостоящими материалами отделки. Приборная панель получилась очень информативной и позволяет водителю своевременно узнавать всю важную информацию о состоянии автомобиля и его положении на дороге, давая возможность реагировать на любые изменения, контролируя ситуацию на протяжении всего периода эксплуатации.