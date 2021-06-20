Bajaj стал лидером российского рынка новых мотоциклов

Лидером по продажам новых мотоциклов в России по итогам мая стала индийская компания Bajaj Auto. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В мае текущего года жители России приобрели 3902 новых мотоцикла, что немного меньше результата предыдущего месяца (3984 шт.). Почти 40% продаж пришлось на модели трёх производителей: Bajaj Auto, BMW
и Racer.
За месяц в России было продано 517 мотоциклов Bajaj, 512 единиц техники BMW и 506 единиц Racer. Таким образом, Bajaj удалось обойти BMW и выйти на первое место по продажам.
Больше всего мотоциклов закупили жители Москвы (740 шт.), Московской области (358 шт.) и Санкт-Петербурга (221 шт.). Также мототехнику активно покупали жители Свердловской области (206 шт.) и Краснодарского края (115 шт.).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне британская компания Triumph представила модернизированный мотоцикл Speed Twin.