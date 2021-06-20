Bajaj стал лидером российского рынка новых мотоциклов

Лидером по продажам новых мотоциклов в России по итогам мая стала индийская компания Bajaj Auto. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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В мае текущего года жители России приобрели 3902 новых мотоцикла, что немного меньше результата предыдущего месяца (3984 шт.). Почти 40% продаж пришлось на модели трёх производителей: Bajaj Auto, BMW и Racer.

За месяц в России было продано 517 мотоциклов Bajaj, 512 единиц техники BMW и 506 единиц Racer. Таким образом, Bajaj удалось обойти BMW и выйти на первое место по продажам.

Больше всего мотоциклов закупили жители Москвы (740 шт.), Московской области (358 шт.) и Санкт-Петербурга (221 шт.). Также мототехнику активно покупали жители Свердловской области (206 шт.) и Краснодарского края (115 шт.).