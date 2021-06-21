Lada будет стоить "намного выше" миллиона

При этом Мор уточнил, что "АвтоВАЗ" оставит в своей линейке модели низкого ценового сегмента.

Он также рассказал, что для достижения целей по обновлению модельного ряда компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок. "Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы", — отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на "АвтоВАЗе" на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B.