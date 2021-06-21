В Белоруссии началось производство Geely Atlas Pro для России

Производство обновленной модели Geely Atlas Pro, разработанной для российского рынка, стартовало в Белоруссии.

Точные сроки появления новинки в России пока не озвучиваются. Но производители не скрывают, что первые модели кроссовера уже сходят с конвейера. По предварительным данным, массовые продажи стартуют в третьем квартале текущего года.

Автомобиль будет оснащен 1,5-литровым турбированным мотором. Его мощность составит 177 лошадиных сил. Вместе с ним будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач. Силовой агрегат был разработан совместно с производителями концерна Volvo

По словам разработчиков, главным отличием от других автомобилей в массовом сегменте станет наличие технологии «мягкого гибрида». На старте продаж машина будет доступна только в топовой комплектации. Базовые модификации появятся на рынке несколько позже.