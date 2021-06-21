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В Белоруссии началось производство Geely Atlas Pro для России

Car.ru
5 часов назад
Производство обновленной модели Geely Atlas Pro, разработанной для российского рынка, стартовало в Белоруссии.
В Белоруссии началось производство Geely Atlas Pro для России
Фото: Car.ruCar.ru
Точные сроки появления новинки в России пока не озвучиваются. Но производители не скрывают, что первые модели кроссовера уже сходят с конвейера. По предварительным данным, массовые продажи стартуют в третьем квартале текущего года.
Автомобиль будет оснащен 1,5-литровым турбированным мотором. Его мощность составит 177 лошадиных сил. Вместе с ним будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач. Силовой агрегат был разработан совместно с производителями концерна Volvo.
По словам разработчиков, главным отличием от других автомобилей в массовом сегменте станет наличие технологии «мягкого гибрида». На старте продаж машина будет доступна только в топовой комплектации. Базовые модификации появятся на рынке несколько позже.
Стоимость новинки пока не озвучивается. Узнать ее можно будет после появления автомобиля у дилеров.
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